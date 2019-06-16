أول استثمار بوليفي في مدينة الموقر الصناعية

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وطنا اليوم-عمان: أعلنت الشركة البوليفية للصناعات الغذائية عن أول استثمار لها خارج جمهورية بوليفيا انطلاقا من مدينة الموقر الصناعية بحجم استثمار يبلغ (3) مليون دينار بمساحة (6000) م2 سيعمل على توفير أكثر من (300) فرصة عمل خلال مراحله الثلاثة.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة البوليفية ناصر العزايزة، عقب توقيع عقد الاستثمار مع مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين إن اختيار الأردن وتحديدا مدينة الموقر الصناعية جاء بعد عدة زيارات إلى دول مختلفة تم خلالها دراسة المناخ الاستثماري لكل دولة وعمل دراسة جدوى مستفيضة،



وقال العزايزة: تم اختيار الأردن كونه يتمتع بكافة العناصر الاستثمارية الكفيلة بنجاح أي مشروع صناعي أهمها عناصر الأمن والأمان التي تسود في الأردن وما يتمتع به الأردن من مصداقية عالية بين دول العالم كافة وما يحظى به من مكانة اقتصادية مرموقة من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بينه وبين الكثير من دول العالم أهمها اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اللتان تتيحان للمنتج الأردني للدخول إلى هذه الأسواق دون ضرائب أو قيود على الكميات فضلا عن التصدير للأسواق العربية والأسواق الأوروبية.



وحول اختيار مدينة الموقر الصناعية لإقامة هذا المشروع الصناعي أشار العزايزة أن هذه المدينة تحظى بعناصر هامة جعلها متميزة حيث تقع على الطريق الدولي الذي يربط المملكة بعدد من الدول الشقيقة المجاورة كالسعودية والعراق وسوريا، وكذلك تعتبر المدينة نموذجا للمدن الصناعية الحديثة المخدومة بكافة الخدمات الرئيسية والمساندة، مشيرا أن هناك مصداقية كبيرة في التعامل من جانب المدن الصناعية تم لمسها خلال الزيارات السابقة والقوانين والتشريعات الاستثمارية المعمول بها ضمن المدن الصناعية وهذا ما يتناسب مع توجهات الشركة البوليفية لنجاح مشاريعها.



وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إن هذا الاستثمار يعكس الواقع الطبيعي للمناخ الاستثماري في المدن الصناعية الذي نال ثقة العديد من الاستثمارات المتعددة الجنسيات، مشيرا إلى أن توقيع العقد الاستثماري هو مثال حي وواقعي حول الاهتمام الاستثماري في الأردن بشكل عام وفي المدن الصناعية بشكل خاص وهو الأمر الذي ما كان ليتحقق إلا بفضل الجهود الملكية وما يرافقها من متابعة حكومية لإبراز عناصر الاستثمار في الأردن.



وأضاف جويعد أن الشركة تقف دوما إلى جانب الاستثمارات الصناعية بدءا من توقيع العقد الاستثماري ويتعدى إلى مرحلة ما بعد الإنتاج من منطلق إيمان الشركة الكبير بأهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الجانبين.



وأشاد جويعد بإختيار الشركة البوليفية الأردن لتكون التوسع الواقعي لها خارج نطاق جمهورية بوليفيا لإقامة توسعتها الأولى وهذا يعتبر مصدر فخر لنا في المدن الصناعية الأردنية والمؤشر اننا نسير بخطى اقتصادية ثابتة وسيشهد ذلك نموا خلال السنوات القادمة بإذن الله، مثمنا طبيعة المنتجات التي ستقوم الشركة البوليفية بإنتاجها والتي تتمثل بمنتجات جديدة في الأسواق الأردنية كالأعشاب والمكملات الغذائية الصحية وهذا يعطي أهمية كبيرة للصناعة الأردنية وتكامليتها بالإضافة إلى ميزة التنافسية التي تحظى بها المنتجات الأردنية مقارنة مع مثيلاتها من الدول الأخرى.



وحول الحركة الاستثمارية في مدينة الموقر الصناعية أشار جويعد أن المدينة تضم (97) شركة صناعية بحجم استثمار يبلغ قرابة (480) مليون دينار وفرت قرابة (3500) فرصة عمل، مضيفا أن الشركة تتلقى طلبات استثمارية جادة لإقامة استثمارتها في مدينة الموقر الصناعية وعدد من المدن الصناعية الأخرى.

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