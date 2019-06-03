الرئيسية | بنوك وشركات اورنج والصندوق الاردني الهاشمي يحتفلان بتخريج الفوج الاول من المشاركات فيبرنامج المرأة الرقمي

وطنا اليوم-احتفلت Orange الأردن والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، بتخريج الفوج الأول من السيدات المشاركات في برنامج مركز المرأة الرقمي، الذي نفّذ تحت مظلة مراكز Orange الرقمية، في خمسة مواقع تابعة لجهد، وساعدت بتدريب النساء على مهارات الإدارة والريادة وتنظيم المشاريع واستخدام الأدوات الرقمية على الإنترنت والبرامج الأساسية.



تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر