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اورنج والصندوق الاردني الهاشمي يحتفلان بتخريج الفوج الاول من المشاركات فيبرنامج المرأة الرقمي
وطنا اليوم-احتفلت Orange الأردن والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، بتخريج الفوج الأول من السيدات المشاركات في برنامج مركز المرأة الرقمي، الذي نفّذ تحت مظلة مراكز Orange الرقمية، في خمسة مواقع تابعة لجهد، وساعدت بتدريب النساء على مهارات الإدارة والريادة وتنظيم المشاريع واستخدام الأدوات الرقمية على الإنترنت والبرامج الأساسية.
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