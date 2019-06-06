Orange الأردن تمنح شركات الموسم السادس من BIG تدريباً متكاملاً

وطنا اليوم-عمان:استمراراً في تنويع مصادر المعرفة وتعزيزاً لقدرات منضميه، قدمت Orange الأردن لشركات الموسم السادس من برنامج BIG المخصص لتسريع نمو الشركات الناشئة، الفرصة للحصول على برنامج تدريبي شامل في مركز الملكة رانيا للريادة.

وقالت Orange الأردن في بيان صادر عنها، إن هذا البرنامج التدريبي جاء ليكون احد الدعائم التدريبية المقدمة لهذه الشركات الناشئة، وتنويعاً لمصادر معلوماتهم، وصولاً إلى تزويدهم بخبرات متنوعة تضم كافة المهارات الممكن الحصول عليها خلال ستة اشهر هي مدة تدريبهم ضمن البرنامج، ليكون برنامجا تدريبياً متكاملاً لهم.

وأضافت أن هذا التدريب جاء اعتماداً على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين Orange الأردن ومركز الملكة رانيا للريادة، حيث استفادت شركات الموسم السادس من برنامج BIG من دعم المركز في مجالات متعددة منها عمليات ونماذج الأعمال، كما قدمت لهم نماذج تدريبية في فهم احتياجات عملائهم المحتملين، وكيفية بناء قاعدة البيانات، وآلية تدفق الإيرادات المعتمدة على السوق، تحسين صورة المنتج، مكانة الشركة وعلامتها التجارية، التسعير وحساب التكاليف، بناء النماذج التمويلية وتقديم الاستشارات.

يشار إلى أن Orange الأردن أعلنت مؤخراً عن فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات المشاركة في الموسم السابع من برنامج BIG، حيث سيستمر التسجيل حتى 30 حزيران الجاري، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد اختتام الموسم السادس من البرنامج.

ويزود برنامج BIG الشركات الناشئة بالإرشاد والدعم من أجل دفع نمو أعمالها وضمان توسّعها في أسواق جديدة، وذلك من خلال برنامج يستمر لمدة 8 أشهر، يعمل على تقديم الإرشاد والنصح التقني والفني، تصميم المنتج أو الخدمة، وضع خطط التسويق والاستراتيجية، توفير مساحات عمل متخصصة في منصة BIG، فضلاً عن الترويج الإعلامي وضم هذه الشركات لشبكة Orange العالمية، وتسهيل وصولها لبرامج تسريع النمو والإرشاد الرائدة على مستوى العالم.

يذكر أن مركز الملكة رانيا للريادة يعدّ مؤسسة غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2004، بهدف تطوير ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية في الأردن، وهو تابع الآن لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حيث يقوم المركز بتنمية ريادة الأعمال في الأردن، من خلال تنفيذ العشرات من البرامج التي ساعدت الآلاف من رواد الأعمال والطلاب، وذلك كجزء من خطة المركز الاستراتيجية، التي يتم التركيز فيها على أربعة مجالات رئيسية هي: التواصل، الوعي والادراك، بناء ودعم القدرات، بالإضافة إلى التمويل.