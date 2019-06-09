شراكة بين بنك الإسكان ومؤسسة إيليا نقل لدعم الطلبة

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وطنا اليوم ـ عمان وقع بنك الإسكان اتفاقية شراكة مع مؤسسة إيليا نقل لتقديم منحتين دراسيتين جامعيتين للأعوام 2019- 2022.

ووقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة إيليا نقل، غسان نقل، بحضور ممثلين عن الجانبين، في المقر الرئيس لبنك الإسكان في منطقة العبدلي.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك بتغطية الأقساط الدراسية لطالبين جامعيين ممن تنطبق عليهم المعايير والأسس المعتمدة من مؤسسة إيليا نقل، على أن يتم تسمية المنح الدراسية باسم منحة "بنك الإسكان".

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمار الصفدي أن اتفاقية الشراكة تنسجم وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها البنك والتي تولي اهتماماً خاصاً لدعم قطاع التعليم باعتباره ركيزة من ركائز التنمية المجتمعية، خاصة توفير فرص التعليم والتدريب للطلبة الذين يملكون الطموح والرغبة في التعلم رغم ظروفهم الصعبة، حيث تأتي اتفاقية منحة "بنك الإسكان" في سياق مسيرة طويلة من المبادرات المجتمعية الهادفة لتوفير سبل التعليم للطلبة التي يوليها البنك جلّ اهتمامه.

وأعرب الصفدي، عن أمله بأن يسهم الدعم الذي قدمه بنك الإسكان في تحفيز الشباب على استكمال مسيرتهم التعليمية وتطوير مهاراتهم لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المستقبلية، داعياً مؤسسات وشركات القطاع الخاص لكي تحذو حذو بنك الإسكان في دعم وبناء جيل مؤهل وقادر على إحداث التغيير النوعي والمطلوب في المجتمع من خلال توفير فرص تعليمية مميزة لهم.

وقال نقل: إن توقيع هذه الاتفاقية هو دليل جديد على أهمية إيمان المؤسسات والقطاعات المختلفة برسالة مؤسسة إيليا نقل خصوصاً أن التغيير المنشود لن يتحقق إلا بتمكين شبابنا من الحصول على التعليم المناسب والمتوافق مع احتياجات سوق العمل حيث أن 71 بالمئة من طلبة المؤسسة يحصلون على فرص عمل فور تخرجهم الأمر الذي يدل على أن المؤسسة على الطريق الصحيح".

يذكر أن بنك الإسكان ومؤسسة إيليا نقل، شركاء منذ عام 2016 انطلاقاً من إيمان البنك في دعم المؤسسات التي تعنى في تقديم الدعم للطلاب في المرحلة الجامعية وبما ينسجم مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي ينتهجها البنك في دعم قطاع التعليم.

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