تخريج الفوج الاول من السيدات ضمن مركز المرأة الرقمي

وطنا اليوم-عمان:احتفلت Orange الاردن ضمن شراكتها مع الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، اليوم الاربعاء، بتخريج الفوج الاول من السيدات المشاركات في برنامج مركز المرأة الرقمي.

نفذ البرنامج، تحت مظلة مراكز Orange الرقمية، في خمسة مواقع تابعة لجهد، شملت معهد الملكة زين الشرف التنموي ، ومركز الدعم الاجتماعي في عمان، ومراكز الأميرة بسمة للتنمية في كل من مأدبا، والطيبة بمحافظة معان، والخالدية بمحافظة المفرق.

واستفادت 100 سيدة من مختلف مناطق المملكة من البرنامج بعد أن تلقين تدريبات مكثفة في المهارات والكفاءات الرقمية و فن الإدارة والمهارات الريادية، وبناء الشركات الصغيرة و ترويجها إلكترونيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز وتطوير خبراتهن المهنية وتحقيق استقلالهم المالي، ومساعدتهن في ايجاد مشروعات اقتصادية صغيرة خاصة بهن و مدرة للدخل .

وتضمن حفل التخريج الذي حضره، الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن تيري ماريني، والمديرة التنفيدية للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) فرح الداغستاني، استعراض أعمال السيدات المشاركات في البرنامج، و تسليط الضوء على أفضل المشاريع، فيما تم الإعلان عن أسماء المشاريع الفائزة، حيث ستقدم Orange الاردن منحا لتمويل إنشاء هذه المشاريع.

وفي بيان صحفي مشترك، أكدت Orange الاردن على ايمانها باهمية المرأة وقدراتها العملية ودورها المؤثر في المجتمع المحلي، ومن هذا المنطلق حظيت السيدات باهتمام كبير من قبلها وكانت على رأس اولولياتها ضمن استراتيجيتها لتطوير المجتمعات المحلية، مبينة أن البرنامج المقدم من خلال مراكز Orange الرقمية يهدف لمساعدة النساء من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية في أنحاء الأردن، باعتبار Orangeالاردن شريك المملكة في التحول الرقمي .

واوضحت ان نجاح البرنامج اتضح من خلال تمكُن عدد من السيدات المشاركات فيه من البدء بمشاريعهن الخاصة خلال فترة قصيرة، متأملةً احراز تقدما جديدا ونجاحا اخرا لعمل المراكز الرقمية التابعة للشركة من خلال نجاح المنضمات الجدد لهذه المراكز.

بدوره، اعتبر الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية، ان قطاع التكنولوجيا والاتصالات يسهم بشكل كبير وهام في تحقيق التنمية، عبر خلق المزيد من الفرص وبخاصة للمرأة.

و أكد الصندوق اعتزازه بالشراكة مع أورانج الأردن ومؤسسة اورانج في تنفيد العديد من البرامج والمبادرات الهادفة، مبينا ان نتائج برنامج المراة الرقمي، أظهرت العديد من القدرات الريادية للمرأة الأردنية في مجال الثورة الرقمية والتسويق الالكتروني، وقدرتها على الانخراط في سوق العمل وايجاد مصادر دخل جديدة .