حفل توزيع الجوائز مسابقة بنك القاهرة عمان لرسومات الأطفال بالتعاون مع فبريانو

وطنا اليوم-عمان:يقام اليوم الثلاثاء في غاليري بنك القاهرة عمان في تمام الخامسة مساء افتتاح معرض وحفل توزيع الجوائز للفائزين في مسابقة بنك القاهرة عمان , وتأتي هذه السنة بعد ان تكرست المسابقة في دورتها العاشرة , كحدث فني ينتظره أطفال الأردن من كل مدن وقرى ومخيمات المملكة , حيث اضيف هذا االعام وبالتعاون مع فبريانو العالمية جوائز إضافية لافضل دفتر فبريانو وافضل معلم مشرف على الدفتر إضافة الى الجوائز السنوية للطلاب والمعلم المتميز , وقد قررت لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة أسماء الفائزين كما يلي :

الفئة الاولى

ريما مزيد سلمان الزبيدي بالإضافة الى جائزة فبريانو 7 النموذجية العربية ، عون فراس صالح جلاد 5 اكادمية عمان ، رحمة بشار عبدالرحمن البيطار7 الكلية العلمية الاسلامية ، غنى ادريس سعد السعد 7 حبكه الثانوية للبنات ، جنى عبدلله ابو سليم 5 روضة بيت جيز الاسلاميه ، لمار حابس سعد 5 اكادمية ديربي ، مايا الصادق 7 المونتسوري الحديثة ، سدين يوسف سابتس 7 المونتسوري الحديثة ، نور فهد سلطان 7 كلية سيدة الناصرة ، سارة المعتزبالله الاحمد 6 ميار الدولية ، ليليان محمد ياسر فؤاد النمر 6 النموذجية العربية ، حمزة مهند هنيني 6 الكلية العلمية الاسلامية ، محمد عمرو 6 الكلية العلمية الاسلامية ، هيا العسلي 6 المونتسوري الحديثة ، نازرين مراد مرزازدي 6 ميار الدولية ، لارين خالد يونس 7 النموذجية العربية ، تولاي رمضان الداغستاني 7 ميار الدولية ، آية ابو سليم 6 المونتسوري الحديثة ، سيلين علاء السالم 5 روضة وهبي التماري ، لارا محمود محمد الداغستاني 7 المدرسة الكندية الدولية .

الفئة الثانية

محمد عمار جعفر الياس 9 الجودة الامريكية ، ايمان ابراهيم علي عيسى 10 اسيا ، آية محمد ابو فرده 10 اناث الطيبة الاعدادية منطقة جنوب عمان ، لينا اسامة محمود الهباهبة 9 النموذجية الجامعة الاردنية ، تالين محمد موسى ابو سل 10 الانجليزية الحديثة ، ريماس عبابنه 10 المزار الشمالي اربد حبكا الثانوية الشاملة ، عائشة علي صبرة 10 الخليج ، جورجي فانتانج امير ليشي 10 الانجليزية الحديثة ، كرم عماد سليم حسن 8 اكادمية روفان النموذجية ، سلمى عامر الخطيب 9 السامية الدولية لواء الجامعة صويلح ، ادم مراد احمد كرجة 10 ذوقان الهنداوي ، ديما مصعب عبدلله الصرايرة 8 الجودة الامريكية ، عمر الحضرمي 9 نور اليقين الاسلامية ، لارا فاخر رضوان شطناوي 9 المعمدانية ، حسن علاء الدين البراهمه 9 المركزية الحديثة الزرقاء الجديده ، جاد مراد ابو حسان 9 السامية الدولية ، منال بشار عبدالرحمن صبح 9 الكندية الدولية ، الينا صالح عبدالرحمن الخلايلة 8 الامم الابداعية ، سيف فادي يعقوب الآستي 10 الكندية الدولية ، ميار خريس 10 اكادمية الاتفاق الدولية ،





الفئة الثالثة

سكينة محمود احمد فردوس 12 التربية الريادية خلدا ، ياسمين ياسر دحبور 12 ميار الدولية ، ميناس نضال عميره 13 السميراء بنت قيس الاساسية ، احمد محمد الهنيدي 12 مصابيح الاسلام ، ياسمين علاء الدين البراهمه 11 نهاوند الاساسية الزرقاء ، ملك عادل احمد شاور 13 اروى بنت عبدالمطلب الثانوية الاولى ، عمر سمير بلال توبولات 13 النهضة ، سارة ايمن يوسف المحاميد 12 عبدالرحمن بن عوف معان ، عمر ماهر سالم رواشدة 12 الكلية العلمية الاسلامية جبل عمان ، سدين امجد حمدان 11 العمورية الاسلامية ، رهف البحيري 13 المونتسوري الحديثة ، جنى عبدالكريم بني عيسى 13 دير ابي سعيد الثانوية ، رزان موسى قعقور 12 ام ورقة الانصارية جبل المنارة ، سلام عصام ابراهيم صالح 12 السميراء بنت قيس الاساسية ، ابي قاسم عبد الكريم الشقران 12 الاعتماد الدولية ، فرح جمال نايف عمرو 13 نور اليقين الاسلامية ، حنين بهاء الديري 12 نبع الريان النموذجية عجلون ، ياسمين قاسم العدوان 13 ام السماق الجنوبي للبنات ، هند جمعة 12 كلية سيدة الناصرة ، يزن مراون هاشم الجعفري 13 المطران للبنين .





الفئة الرابعة

نور محمد ابراهيم 15 اناث الطيبة الاعدادية جنوب عمان وكالة الغوث ، عفاف محمد عبدالله ايوب 15 ام سلمة الثانوية للبنات ، زينب سعد عبدالمجيد ابراهيم 15 الانجليزية الحديثة ، مهند محمد ابراهيم ابو فردة 16 خريبة السوق الثانوية للبنين ، راما زايد 15 ام السماق الجنوبي الثانوية للبنات ، دانا خالد احمد بني احمد 16 جرش الثانوية للبنات ، حنان قاسم فوزي حسين 16 صفية بنت عبدالمطلب ، هديل محمد قطوم 14 حي العماوي الثانوية ، ديمة ابو زيد 14 المحور الدولية ، امال احمد صادق القواسمي 15 اناث التاج الاعداديه ، فرح بسام حرب 14 النموذجية لجامعة اليرموك ، سوزان ايمن ابو هويدي 15 رملة بنت ابي سفيان ، نيفين مفيد الفاخوري 14 الرسل التربوية للتميز ، حنين عايد عطية طعمة 15 ام سلمة الثانوية للبنات (الزرقاء الجديدة) مديرية الزرقاء ، ادم سمير بلال توبولات 15 ابن اثير / الزرقاء ، شمس صادق شعبان 15 الاردنية الدولية ، استير داود خضر الدلو 14 الوطنية الارتوذكسية (الاشرفية ) ، هيثم علي عبد الوهاب مصلح 16 التربية الريادية الثانية ، جود عموش 14 عبد الحميد شرف ، راما امين محسن بني الدومي 14 خادم الحرمين الشريفين /الزرقاء .

افضل دفتر

خالد ناصر محمد حجرات 11 المطران للبنين والمعلمة المشرفة مها محيسن .