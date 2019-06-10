Orange الأردن تشارك الأسرة الأردنية احتفالاتها بالذكرى العشرين لجلوس جلالة الملك على العرش

وطنا اليوم-عمان:بمناسبة الذكرى العشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، أقامت Orange الأردن مؤخراً احتفالاً شهد حضوراً كبيراً من المواطنين والموظفين في منطقة البوليفارد– العبدلي، وذلك ضمن الخطة الكاملة التي وضعتها الشركة للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة.

وفي أجواء مميزة غمرتها روح الوطنية والولاء، بدأ الاحتفال بمسيرة وطنية قادتها فرقة ديرتنا الأردنية للموسيقات، التي عزفت ألحاناً وطنية لاقت صدى واسعاً لدى المشاركين في المسيرة، الذين عبروا عن مدى سعادتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم، وشكروا الشركة على هذه اللفتة المميزة، مؤكدين على أنها كانت وما زالت تهتم بالمشاركة معهم في مثل هذه المناسبات الوطنية المهمة بالنسبة لهم.

وضمن خطتها للاحتفال بعيد الجلوس الملكي وانسجاماً مع الخطة الوطنية "وتستمر المسيرة"، أنتجت Orange الأردن فيلماً قصيراً يروى أهم الإنجازات التي تحقّقت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ اللحظة الأولى لجلوس جلالة الملك على العرش وحتى يومنا هذا، وتضمن الفيلم رؤية جلالة الملك المستقبلية في حينه لهذا القطاع الحيوي والارتكازي، وأهمية أن يكون الأردن مركزاً إقليمياً وعالمياً لتكنولوجيا المعلومات، وانعكاس ذلك على عملية التنمية الشاملة في المملكة التي شهدت قفزات كبيرة في عهد جلالته.