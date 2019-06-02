الاردنية للطيران تختتم برنامجها الرمضاني

وطنا اليوم-اختتمت الشركة الاردنية للطيران برنامجها الاجتماعي الرمضاني يوم امس والذي انطلق من بداية الشهر المبارك .

وشمل البرنامج على اقامة خيمة رمضانية في ام اذنينة على مدار الشهر قدمت فيها موائد الرحمن بحيث كان يؤم الخيمة ما يقارب من الف شخص يوميا وفق برنامج اعد لهذه الغاية حيث استضافت الشركة الفتيان الايتام وكبار السن والعائلات المعوزة اضافة الى استضافة عدد من الفعاليات الشعبية .

وشهدت الخيمة زيارات من شخصيات عربية كان ابرزها زيارة القائم بأعمال السفير الامارتي في عمان والذي شارك بتوزيع المعونات الانسانية على محتاجيها .

ويشار الى ان الشركة قامت وخلال رمضان المبارك بأطلاق 10 رحلات مجانية للعمرة مخصصة لبعض الاسر المعوزه واسر الشهداء من ضحايا الارهاب وعن روح الشهيد عمر ابو ليلى

الى ذلك قامت الشركة وحسب توجيهات رئيس مجلس الادارة الكابتن محمد الخشمان بتقديم كسوة العيد على الاطفال الايتام والمستحقين المقيدين ضمن كشوفات خاصة في الشركة اعدتها اللجنة الاجتماعية .

ومن المنتظر ان تطلق الشركة برنامجها الاجتماعي بعد الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك بعد عطلة عيد الفطر السعيد لتنتقل الى مرحلة اخرى من مراحل المسؤولية المجتمعية والمتعلقة بالتواصل بشكل اوسع واشمل مع المجتمع المحلي .

من الجذير بالشكر ان الشركة دأبت على اطلاق برنامجها الرمضاني منذ 15 عاما واصبح تقليدا خاصا بالشركة كما انها تواصل تفاعلها من خلال المساعدة المبدعين علميا والمحتاجين للعلاج .

وكان سبق للأردنية للطيران ممثلة برئيس مجلس ادارتها الكابتن محمد الخشمان بتدشين حملة علاج لأطفال غزة المصابين بالحروب الاسرائيلية حيث قامت بتحمل كافة تكاليف عمليات تركيب اطراف صناعية للأطفال وبتكلفه فاقت مليون دولار.

و كما انها ساهمت بالحد من مشكلة الغارمات من خلال التبرع وفق المبادرة الملكية السامية اضافة الى دعم تمويلي لمؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية