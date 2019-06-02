Orange الأردن تدعم بطولة الاستقلال الرمضانية لكرة القدم (أردن النخوة 2019)

وطنا اليوم-عمان:كانت Orange الأردن من الداعمين الرئيسيين لفعاليات بطولة الاستقلال الرمضانية لخماسيات كرة القدم (أردن النخوة 2019)، والتي نظمتها وزارة الشباب للشباب من عمر 18– 35 عاماً في كافة محافظات المملكة على ثلاثة مستويات (الألوية ثم المحافظات ثم المملكة).

وتنافست الفرق المتأهلة من جميع المحافظات، بواقع فريق من كل محافظة، للفوز بجوائز المراكز الأولى للبطولة المقدمة من Orange الأردن، حيث شهدت البطولة منافسة جادة بين الفرق المشاركة، وحظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة في كافة المحافظات، وعبر المتابعون عن سعادتهم بحضور المباريات الحماسية منذ انطلاق البطولة، وذلك ضمن أجواء مميزة من الروح الرياضية العالية.

وكان وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان قد رعى المباراة الختامية للبطولة، التي جرت على ملاعب نادي النصر بحضور وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، حيث قام أبو رمان في نهاية الفعالية بتوزيع الكؤوس والميداليات والجوائز المالية على الفرق الفائزة، كما قدم درعاً لــ Orange الأردن نظير دعمها للبطولة.

وتهدف Orange الأردن من دعم هذه البطولة الى تحفيز الشباب على المشاركة في هكذا نشاطات، لما لها من الأثر الكبير على تعزيز مشاركتهم وتفاعلهم مع محيطهم، وتعميق انتمائهم المجتمعي، كم تهتم الشركة في دعم ورعاية جميع النشاطات ذات العلاقة بالشباب، وتجسّد اهتمامها بهم بالعديد من العروض المصممة خصيصاً لهم، كخطوط YO التي صممت بناءً على احتياجات الشباب من التكنولوجيا الحديثة وتلبيتها بالصورة المثلى.