الرئيسية | بنوك وشركات شركة جت تسير حافلة لنقل ايتام الجويدة

وطنا اليوم-عمان:ادخلت الشركة الأردنية للنقليات السياحية 'جت' البهجة والفرح الى قلوب ٥٠ يتيم بنقلهم من دار ايتام الجويدة الى جمعية الفالوجة الخيرية لتناول طعام الافطار وحضور عدد من الفعاليات التي جاءت تحت عنوان بهجة العيد.

وكانت جمعية هدية عمان والبلقان الثقافية وبالتعاون مع جمعية الفالوجة الخيرية نظمت افطارا لعدد من الايتام على مدار ٣ ايام بالاضافة الى بازار خيري وفعاليات ومسابقات وهدايا دعما لهم قبيل حلول عيد الفطر السعيد.

وثمن القائمون على فعاليات بهجة العيد دور شركة جت ممثلة بمديرها العام السيد مالك حداد في تقديمها حافلة معتبرين هذه اللفتة الكريمة تعزز التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع الاردني، الامر الذي اسهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها بإدخال الفرح إلى قلوب الأيتام ورسم البسمة على شفاههم تجسيداً لالتزام الشركة في دعم فئات المجتمع ومشاركتهم في مختلف المناسبات.

تجدر الاشارة الى ان القائمين والمتطوعين على فعاليات وبازار بهجة العيد عدد من نشامى الوطن وهم المخرج طارق الدلقموني والسيد حسن الزعبي والمهندس عامر ابو غزالة والانسة مرام الرواد.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر