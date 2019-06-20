Orange الأردن تنظم وتنفذ مجموعة من الدعم لمبادرات خيرية في رمضان

وطنا اليوم-قدمت Orange الأردن خلال شهر رمضان المبارك دعمها لمجموعة من المبادرات الخيرية كما قامت بتنظيم عدد من المبادرات، وذلك في اطار نشاطها المميز والمعتاد خلال الشهر الفضيل في كل عام، والذي يجسد الدور الذي تلعبه اجتماعيا لتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي واشاعة الخير بين المواطنين.

واكد الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن تيري ماريني "اننا كشركة عالمية تعمل بروح محلية اخذت على عاتقها مسؤولية بث روح التعاون وتعزيز اواصر التراحم في المجتمع باختلاف اطيافه، مشيرا الى ان الشركة قامت بتبني العديد من المبادرات وقدمت لهم الدعم المناسب بهدف مساعدتهم لتحقيق اهدافهم، كما قامت الشركة بتنظيم مبادرات خاصة بها.

وحول تلك المبادرات التي اطلقتها الشركة، بين ماريني انه تم توفير إمكانية التبرع بنقاط تكرم الخاصة بمشتركيها لتفتح لهم باباً جديداً للخير، ومن جانب اخر تعزز علاقتها المميزة مع شركائها في مركز الحسين للسرطان و الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد وتكية أم علي.

هذا وأتاحت Orange الأردن لزبائنها فرصة التبرع بجزء من نقاطهم المكتسبة عبر برنامجها للمكافآت" تكرم"، لواحدة من الجمعيات الخيرية التالية: مركز الحسين للسرطان،–جهد أو تكية أم علي، وذلك من خلال الاتصال على #818*، أو عبر موقع نقاط "تكرم" الإلكتروني rewards.orange.jo/points.

وكانت Orange الأردن قد دعمت مبادرة "رقم الخير"، التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان سنوياً لصالح مرضى السرطان الأقل حظاً ضمن حملة "زكاتكم حياتي"، وذلك من خلال مشاركة موظفي الشركة باستقبال مكالمات المواطنين المتعلقة بعملية التبرع للمرضى.

وفي إطار شراكتها المميزة مع تكية أم علي، دعمت الشركة العديد من حملات وبرامج التكية خلال الشهر الفضيل، حيث شارك الرئيس التنفيذي للشركة بسكب الطعام لضيوف "موائد الرحمن" في التكية، بمشاركة مجموعة من المدراء التنفيذيين ومتطوعي نادي موظفي الشركة "نما".

وقامت الشركة من خلال نادي "نما" التطوعي بتوزيع الطرود الرمضانية على ما يقارب 200 أسرة محتاجة من الأسر العفيفة المكفولة من التكية، في منطقة لواء قصبة عمان، وذلك للمساهمة بتلبية الاحتياجات الملحّة لهذه الأسر.

ورعت Orange الأردن من خلال فريقها التطوعي "نما" عدداً من حملات جمعية مجددون الخيرية، والتي تضمنّت إقامة "خيمة الفرح" التي تستضيف أربعة آلاف طفل يتيم على مائدة الإفطار طوال الشهر الكريم من عمّان، الزرقاء، إربد، العقبة والرصيفة، بالإضافة إلى توزيع الطرود الغذائية على أربعة آلاف عائلة من مختلف محافظات المملكة، وتوزيع عبوات إفطار الصائم عند موعد الإفطار في مختلف شوارع العاصمة لتصل إلى ما يقارب 15,000 عبوة مع نهاية شهر رمضان المبارك.

وشاركت Orange الأردن في حفل الإفطار السنوي الذي يقيمه صندوق الزكاة للأيتام المنتفعين من الصندوق، ووزعت حقائب مدرسية على الأطفال خلال الإفطار.