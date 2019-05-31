إعلان هام للمسافرين عبر شركة الأردنية للطيران و صن دايز للسياحة

وطنا اليوم-عمان:نشرت الشركة الأردنية للطيران عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي,فيسبوك, منشوراً توعوياً للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر السعيد لاجراءات يجب أن يأخذها المسافر في الحسبان حتى لا يكون ضحية لتلاعب شركات الطيران الغير وطنية , و جاء في المنشور ما يلي :

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نتمنى لمسافرينا عيدا سعيدا وبداية موسم اجازات سنوية تقضونها بالسعادة والهناء انتم وكافة عائلاتكم ومحبيكم ونرجو ان نلفت انتباهكم الى بعض الامور الهامة حرصا على راحتكم ولحصولكم على الخدمة مقابل المبالغ التي تقومون بدفعها.

1- التأكد ان حجزكم قد تم من خلال مكتب صن ديز للسياحة والسفر او اي من مكاتب السياحة و السفر المتعاقدة معهم .

2- هناك بعض المكاتب التي تدعي وجود تعاقدات مع فنادق وشركات طيران لسلامتكم عليكم التأكد من مثل هذه الإدعاءات من خلال وزارة السياحة او سلطة الطيران المدني الاردني او جمعية وكلاء السياحة والسفر.

3- عند استلام تذاكر السفر وكوبونات الفنادق من وكيلكم المعتمد يرجى التأكد ان التذكرة صالحة للإستخدام على اي من الشركات الوطنية التالية:

الملكية الأردنية - الأردنية للطيران - فلاي جوردن

وان يكون اسم الشركة الناقلة مذكور صراحة على التذكرة الإلكترونية

4- التأكد من اسم الفندق والتشييك عليه من الإنترنت.

5- استلام وصل مالي بالمبالغ التي يتم دفعها ايا كانت.

6- التأكد من التواجد في المطار قبل 3 ساعات من موعد المغادرة المثبت على التذكرة سواء من مطار الملكة علياء للمغادرة او مطار العودة من الجهات التي ترغبون السفر اليها ويفضل تأكيد الحجز وموعد الرحلة مع اي من موظفي خدمات المسافرين في شركات الطيران الوطنية المذكورة اعلاه.

7- نذكركم بضرورة قراءة تعليمات وحقوق المسافرين المثبته في المواقع الإلكترونية على الإنترنت لشركة الملكية الأردنية والأردنية للطيران وفلاي جوردن والتي هي حقوق وواجبات للركاب المسافرين بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية .

نتمنى لكم اجازات سعيدة ونشكركم على اختيار شركاتكم الوطنية كناقل لكم الى وجهاتكم السياحية والمنتظمة، ونذكركم ان رحلاتنا السياحية الى اسطنبول وصبيحة وشرم الشيخ والغردقة وانتاليا وطربزون وبيروت ستكون بأسعار ومواعيد مناسبة لراحتكم كعادتنا كل عام.

وكما سنستمر في تقديم خدمات على الرحلات المنتظمة الى كل من الشارقة والكويت والقاهرة وجدة وبغداد وبيروت وشرم الشيخ في مواعيدها حسب الجدول الصيفي .

كما خصصت الشركة طائرة من طراز بوينغ 767 سعة 290 مقعد للعمل جنبا الى جنب مع طائراتنا من طراز ايرباص 320 وبوينغ 737 خلال هذا الموسم لتلبية احتياجاتكم ولراحتكم .



وكل عام وانتم بخير