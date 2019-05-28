وطنا اليوم-رعت Orange الأردن من خلال فريقها التطوعي "نما" جملة من الحملات التي تنظّمها جمعية مجددون الخيرية وتنفذها خلال شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الرعاية في اطار عملها الدائم لتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي خاصة خلال هذه الأيام الفضيلة.

وتتضمن الحملات الرمضانية للجمعية إقامة "خيمة الفرح"، التي تستضيف على مائدة إفطارها طوال أيام الشهر الكريم أربعة آلاف طفل يتيم من عمّان، الزرقاء، إربد، العقبة والرصيفة، بالإضافة إلى إعدادها طروداً غذائية لأربعة آلاف عائلة من مختلف محافظات المملكة.

وتشمل حملات "مجدودن" توزيع عبوات إفطار الصائم عند موعد الإفطار في مختلف شوارع العاصمة لتصل إلى ما يقارب 15,000 عبوة مع نهاية شهر رمضان، بهدف المشاركة في تحفيز السائقين الصائمين على عدم الإسراع أثناء القيادة للحاق بموعد الإفطار، وبالتالي الحد من حوادث السير.

يشار إلى أن مشاركة Orange الأردن في حملات "مجددون" وتقديم الرعاية لها، تعدّ جزءاً من سلسلة المبادرات والبرامج الرمضانية العديدة التي تدعمها الشركة خلال الشهر الفضيل، وتتماشى مع خطتها للمسؤولية الاجتماعية التي تركّز على تقديم الأفضل للمجتمع المحلي.