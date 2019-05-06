Orange الأردن ترعى ورشة عمل لذوي الاعاقة البصرية

وطنا اليوم-عمان:رعت Orange الأردن ورشة العمل التي نظّمتها شركة iSystem مؤخرا للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، والتي شارك فيها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتمّ خلال الورشة تدريب المشاركين على استخدام المميزات المدمجة في نظام iOS في كافة منتجات Apple، كما تم عرض آخر التطبيقات التي ستساعدهم في أداء العديد من مهامهم اليومية.

وجاءت رعاية هذه الورشة نظرا لاهتمام Orange الأردن بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضع تلبية احتياجاتهم على رأس أولويات عملها، ذلك انها تؤمن بدورهم في المجتمع المحلي وامكانية مساهمتهم في تطويره وتنميته.

واكدت الشركة اهمية ادماجهم في المجتمعات المحلية التي يعيشون فيها ويتحقق ذلك من خلال ابقائهم على اتصال دائم مع من حولهم لتسير اعمالهم وتحقيق اهتماماتهم.

وقالت Orange الأردن بأنها مستمرة في دعم ورعاية كافة النشاطات المتعلقة بتسهيل حياة مشتركيها، بما يضمن بقاءهم على تواصل بكل ما يهمهم، كما أن الشركة تسعى إلى تخفيف الفروقات الرقمية بين أفراد المجتمع، وتحقيق أكبر فائدة من التكنولوجيا الحديثة لأكبر شريحة ممكنة.