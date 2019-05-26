الاتصالات توضح أسباب تراجع سرعة الإنترنت في الأردن

وطنا اليوم-عمان:كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأحد عن وجود عطل فني أصاب كيبل فلاج البحري الرئيسي التابع لشركة GCX (Global Cloud Exchange) المزودة بجزء من خدمات الاتصالات الدولية و الانترنت للمملكة .

وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن الانقطاع الخارج عن السيطرة والذي حصل على هذا الكيبل على بعد 25 كيلو متر من خليج السويس في البحر الأحمر، قد أثر جزئياً على سرعة خدمات الانترنت وحركة البيانات المقدمة للمواطنين في المملكة ، شأنها كشأن باقي المناطق الإقليمية التي تستخدم كيبل فلاج البحري.

وأضاف الدكتور الجبور ان الهيئة تتابع مع شركات الاتصالات المعنية فيما يتعلق بدراسة استخدام البدائل المتوفره للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات بشكل معتاد، مشيراً الى احتمالية حدوث بعض الازدحامات في بعض الاتجاهات نتيجة لهذا العطل الفني، وشدد على حرص الشركات على تقديم الخدمات ومواجهة الحالات الاستثنائية الطارئه والمحافظة على مصالح المواطنين.

واختتم الدكتور الجبور حديثه أن الهيئة تتابع عن كثب مع شركات الاتصالات المعنيه التي تتابع مع شركة GCX (Global Cloud Exchange) أعمال الاصلاح و الصيانة ، الا انه لم يتم تحديد موعد اعادة الخدمة الى مستواها الطبيعي.