بنك القاهرة عمان يدعم الايام الوظفية في جامعات اردنية

وطنا اليوم-عمان:ترجم بنك القاهرة عمان رسالته نحو تمكين الشباب الاردني من الحصول على فرص عمل في مختلف المجالات والتخصصات بدعمه لايام وظيفية نظمتها جامعات اردنية.

وساهم بنك القاهرة عمان في دعم الايام الوظيفية في كل من جامعات الاردنية وفيلادلفيا والاميره سمية والهاشمية والالمانية الاردنية.

وشهدت هذه الفعاليات اقبالا لافتا من قبل الباحثين عن العمل في المجال المصرفي والمالي، كما استقبل جناح البنك في هذه الايام طلبات الباحثين عن فرصة عمل في هذا المجال.

ويولي بنك القاهرة عمان الشباب اهمية كبيرة خاصة في تمكينهم من الحصول على فرص عمل في مختلف المجالات والتخصصات وذلك في اطار سياسته في دعم المجتمع المحلي والمساهمة في حل مشاكل الفقر والبطالة بين الشباب.

وعرف عن بنك القاهرة عمان بانه من المؤسسات الوطنية الرائدة في رعاية الشباب وابداعاتهم سواء من خلال المساهمة في تمكينهم من العيش الكريم و دعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة التي جعلته وجهة بنوك ومؤسسات مالية عالمية اوروبية تعمل على دعم اقتصاديات دول من خلال النهوض بالمشروعات الشبابية الابداعية على مختلف الصعد.