موظفو Orange الأردن يشاركون بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر العفيفة

وطنا اليوم-استمراراً لنهجها التكافلي خلال شهر رمضان المبارك، ولبثّ ثقافة العطاء والتطوع، قامت Orange الأردن مؤخراً بتوزيع الطرود الرمضانية على الأسر العفيفة المكفولة من تكية ام علي في منطقة لواء قصبة عمان، وذلك بمشاركة موظفي الشركة من ناديها للمسؤولية الاجتماعية "نما".

وتم توزيع الطرود الغذائية على ما يقارب 200 أسرة محتاجة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المادية الملقاة على كاهلها وتزويدها بالمتطلبات الأساسية للحياة الكريمة، واستمراراً لما تقوم بهOrange الأردن كل عام في المساهمة بتلبية الاحتياجات الملحّة لهذه الأسر العفيفة.

وكانت هذه المبادرة قد جاءت تجسيداً لثقافة Orange الأردن وموظفيها المهتمة بالمجتمع وأبنائه، كما أنها منبثقة عن استراتيجيتها الشاملة وبعيدة المدى للمسؤولية الاجتماعية، والتي صممتها الشركة بشكل يضمن تقديم قيمة نوعية مضافة وقابلة للقياس، من خلال تَوَجُّهِها للناس بكل ما هو ضروري بالنسبة إليهم ووفقاً لاحتياجاتهم ورغباتهم، الأمر الذي يتماشى مع رؤيتها الطامحة لأن تبقى المشغّل الملتزم بخدمة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لدعم Orange الأردن المتواصل لبرامج ومبادرات تكية أم علي طوال العام، حيث شارك فريق الشركة للعمل التطوعي "نما" في العديد من نشاطات التكية مؤخراً خلال الشهر الفضيل، والتي من بينها المشاركة في سكب الطعام للمحتاجين خلال موائد الرحمن. وبهذه المبادرة تثري Orange الأردن الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع تكية أم علي والتي هدفت منذ البداية لتأمين العيش الكريم لجميع سكان المملكة الأردنية الهاشمية.