ارتفاع حمل النظام الكهربائي 14 %

وطنا اليوم-عمان: ارتفع حمل النظام الكهربائي، أمس، بنسبة تقارب 14 % مقارنة بمستواه في أيام الأسبوع الحالي التي سبقت الموجة الحارة، وفقا لشركة الكهرباء الوطنية.

وبحسب مساعد شركة الكهرباء الوطنية للتشغيل والتخطيط م. أمين الزغل، ارتفعت هذه الأحمال إلى نحو 2450 ميغاواط في الفترة الصباحية، فيما قاربت الأحمال المسائية 2700 ميغاواط.

وبين الزغل أن الأحمال التي سجلت أمس تزيد بنحو قدره 200 إلى 300 ميغاواط على أيام الأسبوع ذاته، وأن هذه المستويات قريبة جدا من تلك التي بلغتها خلال الفترة ذاتها من العام.

إلى ذلك، توقع الزغل أن تسجل أحمال اليوم مستوى 2500 ميغاواط مقارنة مع 2280 ميغاط تم تسجيلها يوم الجمعة الماضي.

إلى ذلك، قالت نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، م. وجدان الربضي "إن مركز الطوارئ لدى الهيئة لم يسجل أي أعطال كبرى في النظام الكهربائي ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة أمس”، مؤكدة أن جميع الوحدات التوليدية عاملة بدون خروج لأي منها من الخدمة.

وأكد أن الهيئة تواصل جولاتها الرقابية على القطاع لضمان عدم وجود أي تلاعبات في الاشتراكات والشبكات، وضبط أي سرقات للتيار الكهبرائي من قبل مشتركين.

وأكدت شركة الكهرباء الوطنية، في وقت سابق، جاهزيتها لمواجهة أحمال الصيف الحالي المتوقع أن يرتفع خلاله الحمل الأقصى الى نحو 3300 ميغاواط في حال التعرض لموجة حر شديدة، في حين تبلغ الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي في المملكة حاليا 4200 ميغاواط من الطاقة التقليدية.

وقالت الشركة "إن النظام الكهربائي في المملكة سواء في شبكة النقل أو التوليد "بكامل جاهزيته” لمواجهة موسم الصيف”.

واستكملت الشركة برامج الصيانة الدورية والوقائية تدعمها استطاعة توليدية كافية لاستيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وبلغت الاستطاعة التوليدية المركبة لمشاريع الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حتى نهاية العام 2018 حوالي 1130 ميغاواط، متوقعة أن ترتفع إلى 2400 ميغاواط بحلول العام 2021، تشكل نحو 11 % من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة، بما في ذلك مشاريع تخفيض الاستهلاك من خلال صافي القياس وعبور الطاقة مقارنة مع نسبة لم تتجاوز 1 % العام 2014، وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.