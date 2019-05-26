الرئيسية | بنوك وشركات رؤساء مجلس إدارة ومدراء شركة البوتاس السابقين على مأدبة الصرايرة

وطنا اليوم-عمان:أقام رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة حفل إفطار أمس على شرف رؤساء مجلس إدارة ومدراء شركة البوتاس العربية السابقين حضره الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور ونواب الرئيس ومدراء الشركات التابعة والحليفة للشركة. كما حضره اعضاء في مجلس إدارة الشركة وممثلين عن نقابة العاملين ونقابة المهندسين في الشركة. وجاء هذا الحفل تكريما لرؤساء مجلس الإدارة والمدراء السابقين وعرفانا بما قدموه من جهود كبيرة في بناء هذا الصرح الوطني الاقتصادي الكبير.













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