رياديون: تمكنا من طرح مشاريعنا الريادية امام نخبة من الخبراء والمستثمرين

وطنا اليوم-عمان:في محفل عالمي ضم المئات من ريادي الاعمال شاركت ست شركات اردنية ناشئة منضمة للموسم السادس من برنامج Orange الأردن لتسريع نمو الاعمال BIG في النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي المتخصص في الريادة والتكنولوجيا "VivaTechnology"، لتُتاح لها الفرصة لعرض مشاريعها الابتكارية امام مجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين.

وضمن استراتيجية Orange الأردن لدعم الرياديين، تقوم الشركة كل عام بدعم مشاركة الريادين المنضمين الى برنامج " BIG" موفرة لهم امكانية حضور جلسات ونشاطات المؤتمر، ومقدمة لهم فرصة لاستعراض خدماتها ومنتجاتها ضمن جناح مجموعة Orange العالمية، بالاضافة الى تبادل الخبرات مع ريادي الاعمال المتواجدين في هذا التجمع الضخم، ومعرفة المتطلبات المستقبلية في صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية.

واكد الرياديون المشاركون في المؤتمر على اهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات العالمية، لما لها من دور فاعل في تعزيز عملية التشبيك والتواصل مع نظرائهم من الدول الاخرى، والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا العالم الديناميكي المتغير باستمرار.

واشاروا الى ان المؤتمر اتاح لهم الفرصة للخروج بتفكيرهم الى الاسواق العالمية ومتطلباتها، لافتين الى ان انضمامهم لمنصة " BIG" عبارة عن حجر الاساس لاعمالهم ومشاريعهم وكيفية تطوير افكارهم لتقديم كل ما يحتاجه المستهلك، وبهذه المشاركة تمكن الرياديين من توسيع مظلة افكارهم في خطوة تساعدهم للخروج بها الى المستهلكين في الدول الاخرى.

وخلال النسخة الرابعة من "VivaTechnology"، شاركت منصة iTank وهي منصة على الويب لمراقبة خزان الماء أو الديزل عن بعد باستخدام تقنية انترنت الاشياء.

وقال لؤي حساين الرئيس التنفيذي لــ iTank "ان هذا النظام يمكن المستخدميين من مراقبة ومعرفة مستوى السوائل في الخزان في اي وقت عن طريق الموبايل من أي مكان، كما يعمل النظام على قرائة مستوى السائل في الخزان عن طريق حساس يتم تركيبه على الخزان وشبكه على الانترنت من خلال الواي فاي .

كم يتم ارسال رسائل تنبيهية للمستخدم في حال خسارة الوقود، السرقة، التعبئة، والوصول لمستوى منخفض، كما يمكن من معرفة مستوى خزان الوقود واستهلاك الديزل لكل ساعة / يوم / أسبوع / شهر / سنة و حفظ البيانات على ملف.

واضاف انه تم تصميم صفحة النظام لتحتوي على كافة المعلومات للخزان، سعة الخزان، الكمية الحالية، كمية التعبئة، المخزون، والاستهلاكات.

اما شركة 3DU، فهي شركة ناشئة تتخذ من إربد مقراً لھا، وتستغل التكنولوجیا الحدیثة (مع التركیز على التكنولوجیا ثلاثیّة الأبعاد) في تطویر وتنفیذ محتوى وخدمات تعلیمیة متخصصة، مع التركیزعلى تنمیة مھارات القرن الحادي والعشرین وإعداد المعلمین والمتعلمین للقیام بدورفعال في الثورة الصناعیة الرابعة.

وقال علي مكاحله المؤسس والرئيس التنفيذي لــ 3DU "ان عمل الشركة يقوم على المساھمة بسد الفجوة داخل النظم التعلیمیة التقلیدیة التي تعتمد في معظمھا على الثورات الصناعیة المبكرة والتي لمتنغمر بعد بشكل فعال في التكنولوجیا الحدیثة المتطوّرة بشكل متسارع والّتي تقوم بتشكیل مستقبلنا و مستقبل وظائفنا".

من جانبه قال عماد عجيلات المؤسس والرئيس التنفيذي لــ شركة Harreef.ai انها شركة رائدة متخصصة بتقديم حلول ومنتجات ذكية وفريدة لقطاع السياحة وخصوصاً للفنادق والمنتجعات، مشيرا الى ان احد منتجاتها سُمي "آدم" وهو المساعد الافتراضي الذي يستخدم احدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعمل من خلال تطبيقات الرسائل النصية مثل فيسبوك وماسينجر لمساعدة نزلاء الفنادق والمنتجعات في حجز الغرف والاقامة والاجابة على استفساراتهم بما يتعلق باسعار الغرف والخدمات ووسائل الراحة المتوفرة في الفندق.

كما يقوم "آدم" بمساعدة موظفي الفندق على التواصل مع النزلاء وتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم بطريقة سهلة وبسيطة دون استخدام هاتف الغرفة مما يساعد موظفي الفندق على تقديم خدماتهم بطريقة سريعة ومبتكرة تضمن توفير الوقت والجهد وتعزز ولاء النزلاء والزبائن للفندق.

اما شركة SIGNBOOK الريادية فتعمل في مجال تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والمنتجات من خلال توفير إمكانية الوصول لهم.

وقال أنس شتيوي المؤسس والرئيس التنفيذي لــ SIGNBOOK انه تم تطوير هذا التطبيق ليوفر عدداً من أشكال إمكانية الوصول، مثل توفير الترجمة بلغة الإشارة الفورية من خلال خدمة الاتصال المرئي، وقراءة البار كود/ كيو آر كود الخاص بأي منتج أو خدمة ويوفره بطرق ميسرة (لغة الإشارة محلية أو عالمية، شرح صوتي) بهدف تمكين الأشخاص الصم والأشخاص المكفوفين والأميين من معرفة تفاصيل المنتج أوالخدمة أو التكنولوجيا، كما يتم توفير الأخبار اليومية بلغة الإشارة.

وقدم محمد بدوي المؤسس والرئيس التنفيذي لــ Dealat شرحاً عن الخدمات التي يوفرها مشروعه، قائلا انها خدمة وسيطة تروج لأي مطعم، مقهى أو متجر محلي لتجربة المنتجات والخدمات المقدمة منهم.

وبين انها تربط الأشخاص بالتجار المحليين من خلال تقديم خصومات وعروض خاصة على مراكز الأنشطة، المطاعم، المقاهي، الصالونات ومراكز التجميل والخدمات المتنوعة من خلال تطبيق الهاتف المحمول لشركة ديلات.

وعن الية عمل Dealat ، بين بدوي انها خدمة مجانية، وترسل يوميا إعلانًا إلى المشتركين فيها،تعرض من خلالها صفقات يومية، وعادةً ما تكون الصفقات بخصومات تصل لغاية 50٪، ويقوم العميل بشراء كوبون إلكتروني مباشرة من Dealat عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها باستخدام إحدى طرق الدفع المتعددة والمتاحة من خلال التطبيق.

كما يعرض العميل الكوبون الالكتروني إلى المطعم أو المتجر، ويستبدلها مقابل مضاعفة القيمة التي يدفعها.

اما مشروع book2readkids الريادي، فيهدف بحسب مديره العام عماد الهبيدي لجعل التعلم ممتعا ونشطا وجذابا للأطفال، مبينا انها تطبيقات تُمكن الآباء والمدرسين من العثور على كتب رائعة للأطفال، ويهدف المشروع لخلق عالم جديد من المعرفة.

واضاف ان المشروع يعمل على برمجة تطبيقات تفاعلية للأطفال لخلق عالم تعليمي دائم من خلال اللعب، لافتا الى ان طوح مطوريه هو تعريف الأطفال بالعالم الرقمي بطريقة مرحة ولطيفة، وبالتالي فتح عالم جديد كامل لهم، بالاضافة الى توسيع مخيلة الأطفال ومساعدتهم على إكتساب مهارات جديدة.

واكد ان التطبيق يجعل الأطفال يخوضون مغامرة ويظهرون إبداعاتهم من خلاله، خاصة وانه يحتوى على مجموعة رائعة من فصص الأطفال التفاعلية التي تعد مادة قراءة مثالية، فهي تركز عى مجموعة من المواضيع والصفات والمهارات، وتعلم الأطفال حقائق أساسية بطرق ممتعة.

اما ميزات القصص التفاعلية، فهي تعمل على تطوير الذاكرة والانتباه لدى الطفل، وتمتاز بمحاكاة ثلاثية الأبعاد مع أشخاص متكلمين، بالاضافة الى توافر رسوم توضيحية ورسوم متحركة ملونة، وتعليق صوتي إحترافي.