 وطنا نيوز -شركة توزيع الكهرباء توقع اتفاقية مع امنية لتوريد عدادات ذكية
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شركة توزيع الكهرباء توقع اتفاقية مع امنية لتوريد عدادات ذكية
التاريخ : 19-05-2019 02:08:08 المشاهدات: 1134

وطنا اليوموقعت شركة توزيع الكهرباء اليوم الاحد اتفاقية لتوريد عدادات ذكية مع شركة امنية للاتصالات.

 وقال مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس حسان الذنيبات إن هذه العدادات توفر الكثير من الجهد والوقت، بالإضافة إلى الدقة الكبيرة، وانتفاء الخطأ بمواعيد اخذ القراءة أو القراءة ذاتها، جنبا الى جنب مع رصد حدوث أي عطل في العداد.

 ومن جهته، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة امنية المهندس زياد شطارة خطوات شركة توزيع الكهرباء باستخدام العدادات الذكية والذي يصنف ضمن عملية التحول الرقمي، مؤكدا على دعم شركة امنية لهذا التحول من خلال الجاهزية التامة لدعم هذه المشاريع نحو تقديم افضل الخدمات للمواطن.


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