ريتشارد : ريادة الأعمال داعم للتنمية والاقتصاد

ماريني: نؤمن بإبداع ريادتنا ودعمهم محفز لأدائهم

ست شركات أردنية ناشئة تستعرض مشاريعها الرائدة في المؤتمر

وطنا اليوم-اكد رئس مجلس إدارة/الرئيس التنفيذي ل Orange العالمية ستيفان ريتشارد على هامش فعاليات مؤتمر VIV TECH الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال ١٦-١٨ أيار الجاري أهمية اللقاء الذي جمعه مع جلالة لملك عبد الله الثاني الأربعاء الماضي في باريس ضمن أعمال قمة "كرايست تشيرش"، مؤكدا على حرص جلالة الملك على تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بمساعدة الشركات العالمية العاملة في المملكة.

وأضاف ريتشارد في تصريحات صحفية على أهمية دعم الرياديين الذين يحضون باهتمام الشركة العالمية في جميع أماكن تواجدها حول العالم، لافتا الى ان مساعدتهم على النجاح خاصة وأنهم اصبحوا احد مكونات الاقتصاد كما ان هذه الشركات تعتبر داعما رئيسيا في التنمية.

وكانت Orange الأردن قد شاركت في النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي المتخصص في الريادة والتكنولوجيا"Viva Technology"، تحت مظلة المجموعة الأم، Orange العالمية، حيث دعمت مشاركة ست شركات ريادية منضمة للموسم السادس من برنامجها لتسريع نمو الأعمال BIG.

وقال الرئيس التنفيذي لـ Orange الاردن تيري ماريني ان هذا المؤتمر بمثابة مظلة تجمع تحتها ابرز الرياديين الذين ترجموا افكارهم الى مشاريع على ارض الواقع، لافتا الى ان دعم مشاركة رياديBIG لفتح المجال أمامهم لتبادل الخبرات والأفكار مع نظرئهم المشاركين من حول العالم.

وأكد على ان المؤتمر يعد مساحة واسعة للرياديين للتحرك والتعرف على المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بدخول شراكات مع هؤلاء الرياديين.

وشارك في المؤتمر اكثر من مئة الف مشارك ما بين رياديين ومستثمرين وقادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحظيت الشركات الناشئة الستة المشاركة في هذه النسخة بفرصة حضور جلسات ونشاطات المؤتمر، وتمكّنت من استعراض خدماتها ومنتجاتها ضمن جناح مجموعة Orange العالمية، الأمر الذي فتح لها مجالاً للتشبيك مع المشاركين في المؤتمر من الرياديين وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين وصناع القرار، ومهّد لها الطريق للعثور على مستثمرين محتملين لمشاريعها الابتكارية.

ويعدّ مؤتمر "Viva Technology" منصة عالمية لإجراء حوارات حول تأثيرالتكنولوجيا على الشركات الريادية والمجتمع، وذلك بهدف إتاحة الفرصةللشركات الناشئة للاستفادة من الخبرات المختلفة، والاطلاع على أحدثالتطورات الحاصلة في عالم ريادة الأعمال والتكنولوجيا، وهذا يتّفق مع توجهات Orange الأردن، التي تسعى من خلال دعمها للشركات الناشئة إلى تعزيز مكانتها كشركة تدرك احتياجات المجتمع الذي تعمل به، وتلتزمبدعم النشاطات والفعاليات التي تساهم في إحداث النمو والتطورالاجتماعي.