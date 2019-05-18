الرئيسية | بنوك وشركات زين ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية تُجددان اتفاقيتهما الاستراتيجية

جددّت شركة زين ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، اتفاقيتهما الاستراتيجية، التي تنص على تعزيز التعاون بين الطرفين، حيث ستقوم شركة زين بدعم كافة برامج ومبادرات المؤسسة التي تهدف إلى تطوير وتحسين حقلي التعليم والتنمية في المملكة، وتسليح الأطفال والشباب بشكل أفضل بالمعارف والمهارات والاستراتيجيات والقيم.



ووقّع الإتفاقية كلاً من باسم سعد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة رانيا للتنمية والتعليم، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، فهد الجاسم، وذلك في المقر الرئيسي لمنصة زين للإبداع ZINC الكائنة في مجمع الملك الحسين للأعمال.



وتندرج هذه الإتفاقية التي تحرص شركة زين على تجديدها في كل عام، في إطار الإهتمام الذي توليه لقطاع التعليم خاصة، إذ يعدُ التعليم شريان الحياة، والركيزة الأساسية لتمكين المجتمعات والتطور والإزدهار.



يُشار إلى أن زين تدعم قطاع التعليم في المملكة من خلال إطلاق ودعم العديد من المبادرات في ذات المجال، ومنها تزويد عدد من المدارس الحكومية بألواح ذكية وألواح بيضاء من خلال الاتفاقية التي أبرمتها مع وزارة التربية والتعليم بقيمة مليون دولار على مدار 5 أعوام، ومراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية، ومختبرات زين للاتصالات، وتبنّي المدارس الحكومية، ودعم مبادرة مدرستي، إلى جانب دعم جائزة المعلم المتميز ودعم ملتقى مهارات المعلمين وغيرها من المبادرات التعليمية.



يًذكر أن جلالة الملكة رانيا العبدالله أطلقت المؤسسة عام 2013، لتصبح مرجعاً رئيسياً حول شؤون التعليم في الأردن، والعالم العربي، وتؤمن المؤسسة بأن التعليم أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذلك تركز عملها على التأثير في البرامج التعليمية في المملكة، وإحداث التغيير الايجابي.

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