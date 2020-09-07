الحمايدة يكتب: الله يعطيهم العافيه

حكومه الرزاز واجهت ازمه عالميه وهي وباء كورونا وهي من وجهه نظري حرب بمعنى الكلمه واستطاعت هذه الوزاره بالرغم من حداثه التجربه وعدم التعامل مع هذه الكوارث المحافظه على ديمومة العمل والمعيشه وان كانت بالحد الادني وحافظت على التدهور في المدخلات والحد من النفقات قدر المستطاع.

واستطاعت تاخير انتشار الوباء الي فتره استطاعت خلالها التقاط الانفاس والتحضير والتدريب لما هو اسوء وتوقع الجميع ان ياتي الاسوء ودخلنا في المرحله الثانيه والتي انتقلت لنا عبر الحدود بالرغم من الاجراءات الصارمه التي اتخذت ولكن هنالك نفر من ضعاف النفوس كانوا على المعابر استغلوا بعض الثغرات في المعابر الحدوديه وقاموا بالعبور والخروج دون رقيب ولا حسيب.

المهم هذه الوزاره استطاعت العبور بالاردن الى مرحله يعتمد فيها المواطن على نفسه الثقافه الصحيه بين المواطنين اصبحت الان على مستوى عالي والى حد يفتخر بها واصبحو اكثر وعيا عن بدايه الازمه فالكمامه اصبحت ملازمه للمواطن الوزاره عملت بطاقه اكبر من المتوقع وجهد اكبر من المتوقع ويجب ان لا نتصيد الاخطاء دول انهارت منظوماتها الصحيه في بدايه الازمه ومالنا الا ان نقول الى وزراء حكومه الرزاز والى دولة رئيس الوزراء الله يعطيكو العافيه ما قصرتوا.

د. أحمد الحمايدة