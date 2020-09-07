الوطن ليس مباح.. والصمت خيانه

- عندما تستهوي السلطة ، الهواة والطارئون على الدولة ، تصبح قضية وطن .

- وعند الوطن تسقط كل المبررات والمصالح الشخصية ، وتسقط كل مبررات دقة الظرف وحرج الأحوال وشح الموارد وقلة الإمكانيات ، لأن الأمور لم تعد تحتمل الصمت ، على الهواة والطارئين ، في تخريب هذا الوطن . بسلطاته ومؤسساته وإنجازات هذا الوطن .

- الدولة مخترقة بسماسرة الأوطان وجواسيس السفارات بغطاء الولاء .

- الدولة مخترقة بشخوص وهمية ، بدور مسيلمة الكذاب بغطاء شعارات وقادة للإصلاح .

- الدولة مخترقة بالميوعة وشلل الحكومات من الأصدقاء والمحاسيب .

- الأردنيون لن يقبلوا بهذه

الفوضى وهذا الهوان والسكوت على إختطاف الدولة ، وهذا التشهير الفاضح بأهل الوطن ومؤسسات الوطن وسلطات الوطن ، بما تمارسة شلل إخترقت الدولة بغفلة من الزمن، وأحترفت كل الرذائل السياسية بحق هذا الوطن المقدس وأهله الكرام .

- الوطن ليس مباح وليس جورعة للفئران التي تسللت إلى سفينة هذا الوطن ، لأخذ الوطن إلى الهاوية .

- إن ما يجري من ادعاء إنجاز ، ما هي إلا تصريحات خادعة وهمية وكاذبة ، وإدعاء لسياسات ليس لها من حضور على أرض الواقع ، وإنه إختراق للوطن ، ولإفقاد المواطن ثقته بهذه الدولة ، ولمصداقية قيم الوطنية الحقه ، وإختزال للأردنيين وقيادتهم بتاريخهم وكفاحهم وتضحياتهم من أجل الوطن ، ومشروع بناء دولتهم وإنجازهم الحضاري كنموذج في المنطقة .

- إن ما يجري ، سياسة تخريب للمنجز التاريخي حد الإستهانه بدستور هذا البلد وقوانينه ، واخذ الأردن لمجهول الدولة الفاشلة ، بفقدان ثقة الشعب بسلطاته الدستورية وموسساته الوطنية ، للتشكيك بمستقبل هذا الوطن ، وبما يهدد النظام السياسي والكيان الوطني ، في مرحلة تاريخية ، تشهد إعادة صياغة شرق أوسط جديد ، نحو نظام الإقليم الجديد ! ولا سبيل لإضعاف الأردن ، وليُفرض عليه ما يقرره الآخرون ، رغماً عن إرادته وما نرفضه جميعاً ، إلا بمشروعهم المشبوه ، ومخططهم الخبيث بالوصول إلى مرحلة ان الأردن دولة فاشلة .

- الصمت على ما يجري خيانة ، والوطن ليس مباح ، والكيان والنظام صنوان متلازمان ، يقاتل الأردنيون دونهما بضراوة ، لتبقى سفينة الوطن تمخر العباب بإذن الله إلى شاطئ السلامة .

حفظ الله الأردن قائداً وشعباً وجيشاً

#المملكة_الأردنية_الهاشمية

الدكتور أحمد الشناق