اورام الفقر تنفجر !! ..

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بقلم : المهندس سليمان عبيدات

يستقبل أبناؤنا الطلبة العام الدراسي الجامعي بطريقة مختلفة عن سابقاتها من حيث الدوام عن بُعد، بعد ان حل الوباء على العالم وتسبب في انهيار اقتصاديات دول كثيرة، انعكس على حياة الشعوب وصحتها وعيشها .



نسبة لا بأس بها من الطلبة غير قادرين عن الايفاء بالتزاماتهم، سببها اتساع رقعة بؤر الفقر في مجتمعاتنا، ومع هذا وذاك، لا املك الا الدعاء أن يكون عاماً جامعياً مُوفقا وحافلا بالعطاء والإبداع والابتكار والإنجاز.



يقول الصديق أ. د. خليف الطراونة رئيس الجامعة الاردنية سابقا، تستوقفني مع بداية كل عام دراسي في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، صرخات وشكاوى الطلبة وذويهم من ارتفاع الرسوم الجامعية او عدم قدرتهم على دفعها.



واتفق تماما مع د. الطراونة ويتفق معنا مجموعة من الاصدقاء في قروب اصدقاء سرايا مثل الدكتور خالد الوزني والدكتور حسن الدعجة والمهندس موسى الساكت والاعلامي سهم العبادي والاعلامية عروبة الخوالدة، وبالتأكيد الكثير من ابناء الوطن يتفقون مع مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، للتخفيف على ابنائنا الطلبة وفتح المجال امامهم لانهاء دراستهم الجامعية بيسر، ومنحهم فرص الابداع والعطاء.



لذلك فإن مُقترح تأسيس مؤسسة بقانون لدعم الطالب غير المُقتدر، هي فكرة ذات بعد وطني وانساني، تتكاتف فيها الجهود المتناثرة في مؤسسة واحدة، تكون عونا للطالب المحتاج من كافة انحاء الوطن وتوقف معاناته.



مثل هذه المؤسسة تستحق الأهتمام وأن ترى النور، ونستطيع تمويلها من المؤسسات والشركات المساهمة العامة والقطاع الخاص والجامعات نفسها ومن الميسورين، والمنح الخارجية، على ان يكون هدفها الاساسي تخصيص قروض ومساعدات مالية للطلبة المُحتاجين وتمكينهم من تسديد الرسوم الجامعية وتغطية بعض مصاريفهم وفق شروط سهلة وميسرة .



توفر هذه المؤسسة مكاتب لها في جميع الجامعات الرسمية والخاصة، ولا تتبع لإدارة الحكومة ولا لإدارة الجامعات، بل يتم اختيار مجلس امناء لها مُتبرع بجهده وماله لادارتها من اصحاب الايادي البيضاء الموثوقين في الإدارة والمحافظة على المال العام.



ما حصل للطالب احمد رحمه الله ومثله الاف الطلبة في جامعاتنا يُعانون مما عانى منه احمد، يدفعنا الى تبنى هذه الفكرة، كي لا نبقى تحت ضغوط العواطف الجياشة، تستفز المشاعر ليصل بالبعض لتكسير الممتلكات العامة والخاصة، ونترحم على احمد ونستقبل حالات وأفعالا اخرى ونُحمل المسؤولية كما نشاء ولمن نشاء .



هناك مصادر اخرى يمكن استثمارها لتكون داعمة لهذا المؤسسة، من بينها صندوق فلس الريف الذي لا ارى احقية فيما يقوم بتمويله حاليا من ايصال الكهرباء للمزارع وغيرها، في الوقت الذي نُشاهد فيه الفقر وقد اتسعت رقعته، والبطالة ارتفعت نسبها الى درجة خطيرة تُحتم على الدولة استشعار خطرها.



فماذا بعد، هل نترك الساحة للتعبير كُل على طريقته التي تستفز الضمير الانساني ولا نفعل ما يجب فعله، فالأمور لا تُبشر بالخير وعلينا احتواء الازمة قبل ان تنفجر اورام الفقر وتتفاقم الازمة لتُفرخ ازمات.



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