الاب اندرو كاربنتير خدم السلط أكثر من غيره

الاب اندرو مدير مؤسسة الاراضي المقدسة الذي توفي امس الاول اثناء سقوطه من احد المنازل التي كان يشرف على ترميمها في السلط خدم الاردن و خدم السلط اكثر حتى من بعض ابنائها و لكن هذا الشيء لم يمنع السلبيين من ان يلوكوه بالسنتهم في مماته كما لاكته افي حياته .

هؤلاء السلبيين و الطائفيين الذين يروجون اشاعات كاذبة حول نشاطه في شراء عقارات و اراضي في السلط من اجل بيعها ل اسرائيليين لا يعرفون ان كاربنتير لا يملك البيوت التي يقوم بترميمها و انها تعود الى شخصيات سلطية معروفةو ان عمله الرئيس هو مساعدة ذوي الاعاقات خصوصا الاعاقات السمعية .



و حتى المكتب الذي يمارس فيه كاربنتير عمله هو جزء من مبنى تعود ملكيته ل عماد المعشر الذي سمح له باستخدام المكتب كمقابل لترميمه المبنى كما قام من قبل بترميم بيت نائب رئيس الوزراء الاسبق رجائي المعشر وترميم منزل والد جد القنصل الاردني في هنغاريا زيد نفاع الذي بنى عام ١٨٧٨، و لا يملك سوى بيته في حي الخضر في السلط الذي اشتراه من ابراهيم الحديدي .



الاب كاربنتير الاردني من اصل هولندي قدم الى الاردن عام 1977 و منحه الملك حسين الجنسية الاردنية في الثمانيات عمل بصمت دون الالتفات للاصوات الناعقة التي ترفض حتى الترحم عليه فقط لانه غير مسلم .



