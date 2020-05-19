أسئلة تبحث عن اجوبه !

- لماذا غاب التحقيق ، عمن أدخل كورونا للبلاد ؟ وليحاكم بالخيانة كجريمة حرب ، لتهديد ذلك للأمن الوطني الإقتصادي والسياسي

والإجتماعي بتعريض السلامة العامة للخطر بأرواح الأردنيين ، بعد أن أنجزت الدولة بنجاح السيطرة على الوباء . ونسأل أين الدولة من ذلك ؟

- إذا انهار النظام الصحي ، أين سيعالج المواطن الأردني لأمراض غير كورونا ؟وهل سنشهد جثث الأردنيين بالشوارع ؟ وما تداعيات ذلك على الإستقرار المجتمعي والأمن الوطني ، وماذا ينتظر البلاد من تداعيات ؟

- وما حكاية تسعيرة مستشفيات خاصة لحالات كورونا ؟

كورونا جائحة وباء ، وواجب الدولة في أن تحمل مسؤوليتها مع المصابين ، وهذا شأن وواجب اي دولة في العالم بحالات الأوبئة والجوائح . وهل تخلت الدولة عن مسؤوليتها بصحة المواطن ، وواجبها بمواجهة تداعيات الجائحة الصحية على المواطن ؟

- جلالة الملك وجهه الحكومة بتاريخ 19-5-2020

إلى ضرورة اختيار 3 مناطق في الشمال والوسط والجنوب ، لتجهيزها كمواقع تصلح لأن تكون مراكز تجمع تستوعب أعدادا كبيرة في حالات الأزمات أو الكوارث الطبيعية وإمدادها بكافة الخدمات . وأكد على أهمية الإجراءات على الحدود ، ومن ضرورة ضبط الحركة لمنع انتشار الفيروس .

والسؤال ، لماذا لم ينفذ مشروع الملك ، ومن المسؤول عمّا حدث من إجراءات على الحدود ؟

- والسؤال الأهم ، ماذا تنتظر الدولة بعد تفشي الوباء وتصاعد منحنى الحالات والزيادة في عدد الوفيات ، وبهذه الحالات في قطاع الصحة والمؤسسات ؟ آلا يتطلب قرارات حاسمة للسيطرة ، وإن كانت صعبة ، قبل الوصول لوضع حرج بثمن باهض التكلفة ، قد يصعب تحمله !