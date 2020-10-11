الرئيسية | مقالات كلمات في الإنتخابات

بقلم : عمر هزايمة

تؤدي الأحداث على إختلاف أنواعها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعسكرية وغيرها إلى استحداث مفردات ومصطلحات لغوية بعضها يكون باللغة الفصحى والأخر باللهجة المحكية حيث ينسحب ذلك على الإنتخابات البلدية والنيابية. سيشهد الأردن في العاشر من شهر تشرين الثاني الإنتخابات النيابية حيث بدأ الإستعداد الرسمي والشعبي لها منذ شهور عدة. وقد رافق ويرافق هذا الإستعداد ظهور الكثير من المصطلحات اللغوية بعضها باللغة العربية الفصحى صادر عن الهيئة المستقلة للإنتخابات وبعضها فصيح لكنه غير صادر عنها بل من خلال الكتابات الصحفية والإعلامية إضافة إلى مصطلحات باللهجة المحكية وأخرى أجنبية. وفي هذا المقال عرض لبعض منها.

1.مصطلحات فصيحة صادرة عن الهيئة المستقلة للإنتخابات.

تتنوع المصطلحات الفصيحة المتعلقة بالإنتخابات والصادرة عن الهيئة المستقلة للإنتخابات بين مصطلحات تتعلق بالتشريعات مثل "صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون" و"قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم العاشر من تشرين الثاني القادم موعداً لإجراء الانتخابات النيابية" و"يأتي هذا القرار استناداً لأحكام المادة (34) من الدستور الأردني 2016، واستناداً لأحكام المادة (4) /الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله وأحكام المادة (12) الفقرة ب من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و تعديلاته رقم (11) لسنة 2012"، والهيئة مثل "تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب" و"إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون" والناخبين مثل "لجان الإنتخاب في الدوائر الإنتخابية" و"الجداول الأولية للناخبين والسجلات النهائية للناخبين، والمترشحين مثل "مرحلة الترشح" و"مرحلة الطعون" و"قوائم المرشحين" و"إنسحاب المرشحين"، و"أسماء الفائزين"، وإجراءات الإنتخاب مثل "مقار لجان الإنتخاب" و"مراكز تجميع واستخراج النتائج". إلى جانب العديد من المصطلحات المتعلقة بالإنتخابات عموما مثل "مجلس النواب"، و"الصوت الواحد"، و"الدوائر الإنتخابية"، و"أوراق الإقتراع" ، و"صناديق الإقتراع"، و"مراكز الإقتراع"، و"عملية الإقتراع"، و"النظام الإنتخابي"، و"الكوتا"، و"الكتل الإنتخابية"، و"فرز الأصوات"، و"إعادة فرز الأصوات"، و"القوائم"، و"المال السياسي"، و"شراء الأصوات"، و"سجلات الناخبين"، و"المراقبون"، و"مراقبة الإنتخابات"، و"اللجان"، و"إنتخابات تكميلية"، و"الصمت الإنتخابي، و"مقعد"، و"الناخب"، و"الناخبون".

2. مصطلحات فصيحة مصدرها المرشحون.

ما أن تقترب نهاية فترة مجلس النواب وما أن تعلن الهيئة المستقلة للإنتخابات عن موعد إجراها حتى يبدأ من ينوي الترشح بالتحرك والإعلان عن رغبتهم باستخدام مصطلحات وعبارات فصيحة مثل " بعد التوكل على الله"، و" أعلن ترشحي"، و" أيها الأهل والعشيرة والعزوة أعلن ترشحي للإنتخابات القادمة"، و" بعد مشاورة الأهل والأصدقاء والعشيرة والأقارب"، و"نزولاً عند رغبة الأهل والعشيرة والأصدقاء أعلن رغبتي في الترشح"، و"إستجابة لرغبة وإلحاح الأهل والعزوة والأصدقاء فإني أعلن ترشحي" ، و"أيها الأهل والعزوة والعشيرة"، و"انتخابات داخلية"، و" مرشح العشيرة"، و" مشاورات". حيث يلاحظ في العديد من هذه العبارات والمصطلحات أن راغب الترشح يستفتي الملأ حتى يشهدون أنه يسند أمر ترشحه لهم ليستمد العون والدعم منهم.

3. مصطلحات فصيحة مصدرها الإعلام.

نتيجة الزخم الإعلامي بكافة أشكاله المرتبط بالإنتخابات ظهر الكثير من المصطلحات اللغوية مثل "الحملات الإنتخابية" ، و"الحراك الإنتخابي"، و"المقرات الإنتخابية"، و"الوعود الإنتخابية"، و"الدعاية الإنتخابية"، و"العملية الإنتخابية"، و"الشعارات الإنتخابية"، و"برنامج إنتخابي"، و"الثقل العشائري"، و"الإجماع العشائري"، و"الشارع الإنتخابي"، و"المشهد الإنتخابي"، و"البيان الإنتخابي"، و"مهرجان إنتخابي"، و"القواعد الإنتخابية"، و"شراء الأصوات"، و"الإستحقاق النيابي، و"الكوتا النسائية".

4. مصطلحات عامية.

تنشط في فترة الإنتخابات مصطلحات باللهجة العامية لا ينحصر حضورها بالإنتخابات كونها مصطلحات حاضرة في السياق العامي لحديث الناس لكنها تبرز في مرحلة ما قبل الإنتخابات إلى جانب مصطلحات تكون مستجدة في استخدامها في الإنتخابات رغم وجودها في السياق اللغوي العامي مصدرها الناخبون مثل "إبشر بالفزعة"، و" فالك النجاح"، و"مقاطع" ، و"ما حدا بستاهل"، و" مين بدك تنتخب"، و" منهو مرشحكو"، و"النيابة"، و" إنت مع مين"، و"مجمعين عليه"، و "متفقين عليه"، و"كل الدعم"، و"معك عالموت"، و" معلق قارمات وصور"، " التصويت علني"، "نجحوه" ، "سقطوه" ، و" ما وقفوا معه" ، و"ما انتخبوه" ، و"ضحكو عليه"، و"ما أعطوه أصواتهم"، و "ما صوتوله"، و"ما حدا أعطاه صوت"، و"ما حدا صوتله"،و"سقط"، و"نجح"، "بشتري أصوات"، "فت مصاري على مشترى الأصوات". ومن المصطلحات المستجدة الطارئة في مرحلة الإستعداد للإنتخابات الحالية مصطلحات "الحشوة" و"الكبسولة".

5. ملاحظات على المصطلحات

تتنوع مصادر المصطلحات من مصادر ذات بعد ديني مثل "بعد التوكل على الله "، إلى ذات بعد لغوي فصيح مثل "نزولا عند رغبة الأهل والعشيرة" إلى أخرى عامية مثل "إبشر بالفزعة". وفي التركيب اللغوي الصرفي للمصطلحات فإنها تتدرج من مفردة واحدة مثل "المرشح" و"الإنتخابات" فمفردتين مثل "ورقة الإقتراع"، و"الدائرة الإنتخابية" فثلاث مثل "الهيئة المستقلة للإنتخابات"، و"إعادة فرز الأصوات" فجملة تطول وتقصر مثل "نزولا عند رغبة الأهل والأصدقاء" و"بعد مشاورة العزوة والأهل والعشيرة والأصدقاء". ويلاحظ كذلك تكرار كلمة بصيغ مختلفة يسبقها كلمة مفردة أو جمعا مثل " برنامج إنتخابي" و" وعود إنتخابية"، و" أوراق الإنتخاب". ويلاحظ أيضاً أن بعض المصطلحات جاءت مفردة فقط مثل "الصوت الواحد"، و"الكوتا"، و"الحشوة"، و"المال السياسي"، و"عملية الإقتراع"، و"التصويت". وإضافة لما سبق فإن بضع كلمات إنجليزية وجدت طريقها إلى مصطلحات الإنتخابات مثل "البرلمان"، و"الكوتا"، و"الكبسولة". هذه إضاءة على عدد من مصطلحات الإنتخابات التي يمكن الإستفاضة في دراستها وتحليلها لغويا نحوا وصرفا وبلاغة وإجتماعيا ونفسيا من خلال علم النفس الإجتماعي وعلم الإنسان الإجتماعي "الأنثروبولوجيا" لسبر أبعادها اللغوية والإجتماعية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر