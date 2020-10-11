الرئيسية | مقالات الترشح في دائرة انتخابية ، والتصويت في دائرة أخرى ؟!!

بقلم : د.نواف عواد بني عطية

ماذا لو ترشح شخص في دائرة انتخابية معينة ، ثم جاء اسمه في جدول الناخبين في دائرة أخرى ، هل يحق له التصويت ؟

بدايةً لا يجوز لأي شخص الترشح لمجلس النواب أو التصويت إلا إذا كان اسمه مقيدًا في جداول الناخبين ، وهذا أمر لا جدال عليه ، فهو من المسلمات التي لا يجوز نقاشها بالاضافة إلى الشروط الأساسية الواردة في قانون الإنتخاب لمجلس النواب لعام 2016 ، التي اشترطت شروطًا محددة في المترشح والناخب .

وقد يرد أحيانًا أن يقوم الشخص بالترشح لمجلس النواب في دائرة إنتخابية معينة ، ثم يجد اسمه في دائرة انتخابية اخرى ، فما هو الموقف القانوني والأساس القانوني لهذا الأمر ؟

نقول ، أن هذا الأمر جائزًا ؛ بمعنى يحق للشخص أن يترشح في دائرة ويصوت في دائرة أخرى ، ذلك ان المادة (10) من قانون الانتخاب لسنة 2016 وهي في صدد ذكر شروط المترشح لم تتطرق إلى هذا الأمر ، اذًا فهو جائز بشرط أن لا يكون من ضمن دوائر البدو المغلقة ؛ لأن هذه الدوائر مغلقة بموجب القانون لا يجوز لأي أحد أن يترشح أو يصوت خارجهن ، أما الأساس القانوني لجواز الترشح والتصويت في دائرتين مختلفتين هو المـادة(12 /أ) التي تنص "على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مسجلًا في أحد الجداول النهائية للناخبين ... فهذا النص جاء عامًا ، والعام يبقى على اطلاقه مالم يرد نص يقيده .

كما أن المادة (13) تنص على " لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة " ، وهذا النص واضح الدلالة بأن المرشح يحق له أن يترشح عن دائرة انتخابية واحدة حصرًا ، ولا يجوز أن يترشح عن أكثر من دائرة والا كان ترشحه باطلًا ، كما أن المادة لم تتطرق الى التصويت من قبل المرشح ولم تقيده ولم تلزمه أن يصوت في نفس الدائرة التي ترشح فيها ، وبالتالي لا اجتهاد في موطن النص القانوني .

ولعل السبب يرجع في ذلك هو عدم رغبة المشرع في التقييد على الناخب واعطاءه الفرصة في حرية التصويت مع التأكيد على الثبوت في حق الترشح ، واعطاء الانتخابات نوعًا من المرونة التي تنعكس على العملية الانتخابية برمتها .

حفظ الله الاردن عزيزًا غاليًا تحت ظل الراية الهاشمية المفداه

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر