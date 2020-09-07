انتخابات الصور هي انتخابات صورية

إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكْم ، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ ، وَلا إلى أموالِكم .

الشعب الصابر على مكابدة حياته ينتظر حلاً في لقمة عيش وفرصة عمل وتوفير علاج للجميع يليق بكرامتهم الإنسانية ووسيلة نقل حضارية أسوة بعالم متقدم ومقعد جامعي لطالب أردني لا يحترق بساحات الجامعات لقسط مالي حرمه حتى من حق الحلم في حياة .

الشعب ينتظر حقوق مواطنته بإنتماء لدولة حق وواجب وعدالة بين الأردنيين على أنهم امام القانون سواء والفرص المتكافئة بالظروف المتكافئه للجميع .

إنه ينتظر إنتخابات حرة وحرية تعبير وإعلام حر

الشعب ينتظر إنتخابات حقيقية لتحدد الناس أولوياتها بقضاياها وهمومها وتطلعاتها عبر حوارات شعبية ، وليس بإنتخابات صورية وصور مرشحين لإعادة إنتاج برلمانات أشبه بالديكور ، وعلى حساب السلطة الفعلية لبرلمان يمثل الشعب بإعتباره مصدر السلطات ، الشعب ينتظر إنتخابات للتعبير عن إرادته ببرلمان يكون فعلياً الركن الأول في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي .

هل كورونا بالعزل والحضر والحجر اتاحت فرصة لإنتاج صوري بديلاً للشكل الديكوري ؟ والإكتفاء بصورة مرشح قد يأتي لوجاهة أو مصلحة وعلى حساب أعظم مبادئ الدستور الأردني بأن الأمة مصدر السلطات ، وأطلق عليه مجلس أمة . وهل تم الإكتفاء بالصور على حساب البرامج والحلول ، وهل سيكون إنتخاب عن بُعد ؟ ليبقى البرلمان القادم بعيداً عن الشعب !

وهل الشوارع ستكون بديلاً ، لمطالب الناس بحقوقها الحياتية ، بديلاً عن برلمان ؟

وهل الإنتخابات الوطنية أصبحت مشروعاً بأراء شخصية في هيئة ، اسسها الدستور بأنها مستقلة ؟

وهل فقدان الثقة بأركان الحكم التنفيذ والتشريع ، هو مخطط لدولة فاشلة ؟ ولماذا ؟

الأوطان لا تبنى بالصور ، ولا تنهض بالإجسام ، وإنما بالقلوب المؤمنة بالوطن والعقول التي تصنع الإنجاز وبإحترام الدستور الذي أوجد السلطات .

الدكتور أحمد الشناق