وطنا نيوز -"البلقاء التطبيقية" شمس الجامعات تحلق عاليا

البداية كانت عام 1996 عندما أهدى المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه زهرة جديدة لعقد زهور جامعات الوطن فكانت جامعة البلقاء التطبيقية وأينعت الزهرة عام 1997 بالتدريس في ربوع عرين بني هاشم. وهاهي شمس الجامعات تحلق عاليا في سماء العلم المشرق نحو العلا والفكر صانع الحياة كيف لا وحوضها نور يشع الأمنيات. البلقاء يا خالدة في سفر التاريخ وقادم الأيام أبد الدهر يا ريحانة ودحنونة الأردن يا نبضاً للعشق يامن حوضك من عمان البلقاء إلى عدن بحديث المصطفى العدنان. ومن فكر عميد بني هاشم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم يستشرف رجالُ جامعة البلقاء وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية فيها الأمال لبناء صرح العلم والمجد للوطن الحبيب بقيادة المليك المفدى.

لقد أقسمت جامعة البلقاء وقلوبُ رجالها ونساءها وطلابها أن تتبع خطى المليك المفدى الذي يضيىء دربنا بنوره الوهاج نحو العلياء والمنى. تنتشر جامعة البلقاء التطبيقية وكلياتها التابعة لها في حياض الوطن وربوعه من البلقاء الشهباء الشماء مقر الجامعة بكليات المركز: الدراسات العليا والطب البشري والهندسة والأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم والزراعة التكنولوجية والأعمال والسلط للعلوم الإنسانية والذكاء الإصطناعي والحقوق والكليات الخارجية التابعة لها حيث مدينة السلط السامقة بكلية السلط التقنية فإربد الغراء بكليتي الحصن وإربد الجامعيتين فعجلون الربض البهي بكليتها الجامعية فعمان قلب الوطن الحبيب بكليات الهندسة التكنولوجية وعمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية والأميرة عالية الجامعية والأميرة رحمة الجامعية للجامعة وأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله للحماية المدنية فالزرقاء نور الفلك بكليتها الجامعية فالكرك الأبية بكليتها الجامعية فالشوبك الأشم بكليته الجامعية فمعان دوحة الصحراء بكليتها الجامعية فالعقبة ثغر الوطن الباسم بكليتها الجامعية إلى جانب العديد من المراكز والدوائر والوحدات الأكاديمية والإدارية. وتحتضن جامعة البلقاء التطبيقية أكثر من خمسين ألف طالب وطالبة من المملكة الأردنية الهاشمية ومن الدول العربية والأجنبية على مستوى الدراسات العليا في الماجستير ومستوى الدرجة الجامعية الأولى البكالوريوس ومستوى الشهادة الجامعية المتوسطة الدبلوم. وقد أهدت جامعة البلقاء التطبيقية أكثر من 150 ألف خريج للوطن وللعالم مسلحين بالعلم والمعرفة التي يشهد لها سوق العمل ذلك أنه أينما نزل غيث جامعة البلقاء التطبيقية أينع وأثمر. وتضم جامعة البلقاء التطبيقية بين أحضانها 23 كلية تغطي 97 تخصصا للدبلوم و 69 تخصصا للبكالوريوس و 29 تخصصا للدراسات العليا. وتفخر جامعة البلقاء التطبيقية بشموسها وأقمارها أعضاء الهيئة التدريسية الذين يربو عددهم عن 1483 مدرس في جميع الدرجات العلمية وبهيئتها الإدارية سنديانتها وعمودها الفقري والتي تنوف على 2827 موظفا. لقد حققت جامعة البلقاء التطبيقية وما تزال تحقق برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي نجاحات وإنجازات كبيرة وعظيمة على المستويين الوطني والعالمي جعلت إسمها يحلق عاليا بين جامعات الوطن والعالم. ففي إطار سعي جامعة البلقاء التطبيقية لتعزيز علاقاتها التشاركية مع القطاع الخاص بهدف إعداد وتأهيل طلبة الجامعة وصقل مهاراتهم العلمية واللوجستية ، فقد وقعت في الجامعة مذكرة تفاهم بينها والنقابة اللوجستية الأردنية- الممثِلة للعاملين في صناعة الشحن ووقعت الجامعة مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين كذلك إتفاقيـة تعاون في مجال خدمات التدريب والشهادات المهنية المتخصصة بهدف إعداد مدربين مؤهلين للعمل في القطاعين العام والخاص وتطوير الكفاءات في مجالات تدريب المحاسبة والتدقيق عبر البرامج الأكاديمية والمهنية التي توفرها الجمعية من خلال المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين في الجامعة. وفي يوم الأربعاء الموافق 2 أيلول 2020 كانت جامعة البلقاء التطبيقية والوطن كله بانتظار إعلان نتائج تصنيف الجامعات على المستوى العالمي حيث حققت شمس الجامعات قفزة نوعية جديدة من خلال إدراجها ضمن الفئة (601-800) لأفضل جامعة على المستوى العالمي حيث انتقلت خلال فترة وجيزة من الفئة (801-1000) في تصنيف 2020 إلى الفئة (601-800) في تصنيف التايمز العالمي لعام 2021 حيث أشار الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتبني منظومة استراتيجية تستند إلى الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات والمستجدات للوصول بالجامعة إلى العالمية، ولتعزيز مكانتها وسمعتها على الساحة الدولية، الأمر الذي سيسهم في تسويق الجامعة وطلبتها في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية. وقد أهدى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة هذا الإنجاز المتميز للوطن ولجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وللأسرة الأردنية مؤكداً أن الجامعة تعمل لتحقيق الرؤى الملكية السامية بجعل الأردن "منارة للعلم والمعرفة"؛ عبر الجهد والمثابرة وانتزاع المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التعليم العالي ، تجسيداً لبنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي هي محط اهتمام القيادة الهاشمية الملهمة. كما أشار الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية – شمس الجامعات - بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات بهمة أبنائها التي تم بناء قواعدها الراسخة خلال السنوات الماضية وحان وقت جني ثمارها. كما حققت جامعة البلقاء التطبيقية العديد من الإنجازات على صعيد التصنيفات العالمية للعام الأكاديمي الماضي صاغتها بأيدي أبناءها المخلصين، كان من أبرزها دخولها نادي أفضل ألف جامعة على مستوى العالم لأول مرة بالمرتبة 25 عربياً، وإدراجها ضمن الفئة (201-250) لأفضل جامعات آسيا، وضمن الفئة (101-200) في معيار العمل والنمو الاقتصادي في تصنيف THE Impact، وكذلك الأولى محلياً والثانية عربياً وبالترتيب 106 عالمياً في تصنيف الجامعات الخضراء ، كما تم إدراج الجامعة ضمن القائمة المختصرة لأفضل ثمان جامعات آسيوية في معيار القيادة المتميزة. وشكر الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي أسرة الجامعة على هذا الإنجاز الباهر لشمس الجامعات ، وثمن تلبيتهم للنداء بإجراء البحوث العلمية المتميزة والنشر في أهم المجلات العالمية المرموقة؛ مما كان له الأثر الأكبر في تقدم الجامعة بهذا التصنيف،حيث ارتفعت نتيجة مؤشر استشهادات البحوث العلمية أكثر من 12% لتحاكي بذلك الجامعات العالمية ولتبقى بإذن الله رقماً منافساً، وبيّن بأن جامعة البلقاء ما زالت تحلق بإصرار وعزيمة أبناءها لتتبوأ مراتب متقدمة بين الجامعات على مستوى العالم. إننا أبناء جامعة البلقاء التطبيقية – شمس الجامعات – نعاهد قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بأن نبقى جنده الأوفياء، ونقول للأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي إن محاربي البلقاء التطبيقية ستبقى همتهم وعزيمتهم دوما عند حسن ظنكم من أجل أن نرقى بجامعتنا إلى أعلى التصنيفات والدرجات. سلمت جامعة البلقار لنا غرةً فوق جبين الأنجم أشرقت فيها شموس القمم والسنا تاجٌ على أبوابها ، والعلا وعد لدى طلابها. بوركت حوضاً وجلّت موئلاً ودامت للمستقبل المأمول داراًوللأردن صرحاً ومناراً قد رسمناك يا بلقاء على الصدر شعاراً.