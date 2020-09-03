|
القيادات الأكاديمية وضخ الدماء الجديدة
بقلم : الاستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات
خطوة أخرى تحتسب لمجلس التعليم العالي في استقطاب وتعيين الكفاءات الأكاديمية في المواقع القيادية المختلفة، وضخ الدماء الجديدة فيها، وإعطاء الفرصة للعناصر الشبابية للمنافسة وفتح الآفاق للجميع، مستندة على معيار الكفاءة والصفات القيادية وفتح الأبواب للوجوه الجديدة للظهور والتنافس وأخذ الفرصة، فالقديم المجرب يجب أن لا يعاد تجريبه، فلقد أعطي الوقت الكافي للعمل وإثبات الذات وحان الوقت للتجديد والتغيير وإعطاء الفرص للجميع.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|