قذيفة الخارق والمحسن والقباقيب..

في علم المقذوفات هناك انواع عديدة من القذائف .. وكل قذيفة لها خصائصها الفنية ولها سرعة اولية ابتدائية .. وكل قذيفة تختص بنوع هدف معين .. وكل نوع له مدى مدى موثر وابعد مدى ..

قذيفة الخارق المحسن لها ميزة ان انها تتحرك مستندة على القباقيب الملتصقة بها حيث تجعل قوس الرمي لا يكاد يذكر حيث تذهب الى الهدف بشكل يكاد يكون مستقيم .. وهي اذا ما اصابت الهدف .. تخترقه وتقوم بعمل عدة اختراقات مما يؤدي الى تعطيل الهدف ..

معظم القذائف تكون مركب عليها قباقيب على دائر القذيفة الاصلية ..

هذه القباقيب وظيفتها ان مساعدة القذيفة الاصلية الى الانطلاق والوصول الى الهدف وعدم التاثير عليه من العوامل الاخرى مثل سرعة الهواء ودرجة الانحراف ..

لكن هذه القباقيب الملتصقة بالقذيفة الرئيسة ، من المستحيل ان تصل الى الهدف ولكن واجبها الوحيد ايصال المقذوف الرئيسي الى الهدف ..

بعد انطلاق القذيفة مع قباقيبها .. وعلى مسافات محددة تسقط هذه القباقيب .. قبقاب تلو الاخر ..

فاذا كان المدى المؤثر لقذيفة الخارق المحسن على سبيل المثال ١٣٠٠ متر .. يسقط القبقاب الاول على مسافة ٥٠٠ متر .. على الارض بعد ان اوصل القذيفة الرئيسة الى نصف المسافة .. وبعدها وعلى مسافة ٩٠٠ متر تقريباً تسقط باقي القباقيب تترى ... ( واحد تلو الاخر ) .. الى ان تبقى القذيفة الرئيسية وحيدة تصيب الهدف المحدد .. ويكمن ان لا تصيب الهدف أيضاً.. وهذا يعتمد على مهارة الرامي( الشعب ) .. ودقة التصويب ( التصويت ) .. وعلى صلاحية القباقيب ( اعداد الكتلة ) .. ان لا تكون متاثرة بالرطوبة او تكون ( فاسدة ) .. او ( ليست مكترثة ) .. او ليست مبيوعة .. وقوة المقذوف .. ( يكون لاعبها صح ، سيد القائمة ) ..

ليست حتماً كل القذائف تصل وتصيب الهدف المنشود .. فهناك ايضاً عوامل بشرية غير العوامل الطبيعية .. فاذا لم توضع القراءات للمقذوف بشكل صحيح .. وتم قياس مسافة الهدف .. بشكل جيد .. وكانت قباقيبه صحيحة صادقة ( هدفها جميعها ان تكون مثل القذيفة الرئيسة ) .. فان العديد من القذائف تقع على الارض ولا تنفجر وتصبح يقال عنها ( قذيفة عمياء ) .. او تسقط قبل الهدف وتنفجر بالتراب لوحدها .. .. وهذا يعتمد على دقة ونزاهة من يضع القراءات والمعلومات ... ويعمل على التصويب والتصويت !!!!!!!! ويا ويل قلبي اذا تم التلاعب بالقراءات ... ممكن بعضها يصل الهدف ويتعداه بدون .. تصويب ...

هل الشعب لديه الرغبة والقدرة والوعي لايصال مقاذيف صالحة قوية ليست فاسدة او مهترئة او سيقال عنها قدائف عمياء طرماء صماء .. ( هبلاء ) .. ..؟

وهل القباقيب صالحة وقادرة على ايصال المقذوف الرئيسي .. او هي عبارة عن ( رواكز ) ( فاسدة ) تسقط قبل الوصول الى الهدف ..؟

وهل القباقيب مزيفة او حقيقية .. ؟

وهل القذيفة الاصلية فاسدة ( هدفها الوصول فقط دوم احداث تغيير ) بالاصل وتقوم بشراء قباقيب فاسدة .. قباقيب على قدها ،.. وعلى مقاسها ..؟

لن يكون هناك ديمقراطية حقة بدون تغيير قانون القباقيب ... !!!

اياكَ او اياكِ .. ان تكونا ( قبقاب ) ..