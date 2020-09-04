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عند إسرائيل هيوم الخبر اليقين
بقلم : الدكتور: رشيد عبّاس
منذُ فترة حاولت مرارا وتكرارا تحليل طبيعة احد نساء العرب والتي تدعى جهينة حيث جاء على أعتابها المثل العربي الشهير وعند جهينة الخبر اليقين, وفي كل مرة كنت أفشل فشلا تكتيكيا, لكن تبين لي لاحقا أن جهينة هي الوحيدة في قومها وعشيرتها التي كانت على علم كامل بكيف ومتى واين قُتل أخيها,..نعم عند جهينة الخبر اليقين, هذا المثل قيل إنه من أشهر الأمثال التي قالتها العرب، حيث يُقال عند الرغبة في معرفة الأخبار وتحليلها، والتحري من صحتها ودقتها مهما حاول البعض إخفاء معالم وأثار الخبر.
يبدو أن هناك جهينة من نوع جديد ظهرت في فلسطين تدعى إسرائيل هيوم وهي صحيفة إسرائيلية حاقدة, ولدى تلك الصحيفة ومراسلها حقيقة وتفاصيل تصريح السفير الأميركي ديفيد فريدمان بشأن استبدال عباس بدحلان, ويحق لنا هنا أن نقول والحال هكذا: وعند إسرائيل هيوم الخبر اليقين, فالقصة لا تحتاج إلى تحقيق وتحقق, فالصحيفة التي جاء الخبر على صفحاتها موجودة, والمراسل الذي نقل الخبر أرئيل كاهانا والذي قيل عنه إنه أرتكب خطأ مطبعيا ما زال حي يرزق, والأرشيف المعني بذلك يمكن العودة إليه في اي لحظة وبأقل من رمشة العين, ولا داعي للّف والدوران والتمحور والانبطاح والنطنطة هنا وهناك.
الحقيقة التي لا تقبل الشك ان اليهود ممثلين بصحيفة إسرائيل هيوم وغيرها من الصحف لديهم قدرات عالية على تغيير الحقائق وقلبها رأسا على عقب..كما كان ذلك من قبل عند كل من الدولة العباسية والدولة الأموية والدولة العثمانية في تشويه وتغيير الحقائق الدينية والتي قطفنا وما زلنا نقطف ثمارها حتى يومنا هذا تحت مسمى البدع الدينية, تلك التي يتمكيج بها ويتزين الكثير من المنافقين المستفيدين من أبناء جلدتنا.
الدكتور: رشيد عبّاس
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