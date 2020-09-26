 وطنا نيوز -دولة الرئيس هل قراراتكم على الرعيه بالسويه
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دولة الرئيس هل قراراتكم على الرعيه بالسويه
التاريخ : 21-09-2020 09:56:33 المشاهدات: 8251

بقلم : الدكتور احمد الشناق

هل تناقض التصريحات فقط ، هي التي اربكت المشهد في البلاد يا دولة الرئيس ؟

وماذا عن قرارتكم ؟ 

- تريدون عرساً وطنياً بإنتخابات ، وتمنعون عرساً لعائلة !

- تريدون إنتخابات وطنية للملايين وتمنعون إنتخاب نقابة مهنية بالمئات !

- تفتحون الملاهي لمتاع دنيوي وتمنعون المساجد ليرفع فيها ذكر الله !

- تسمحون بإجتماعات عشائرية لفرز مرشح ، وتمنعون بيت عزاء لعشيرة لتخفيف مصاب اهل ميت !

- تاخذون قرار بحسم رواتب غلابى الموظفين بأمر دفاع ، ولا تأمرون بقانون دفاعكم ، تعين طبيب أو ممرضة لتنقذ حياة مريض .

- تروجون للتنافس بديوان خدمتكم لتحظى المحاسيب ، وأبناء الطفارى إلي الجحيم !

- ألوية ومناطق محظورة ، ومنازل معزولة ، واناسٌ في حجر مكين ، وهيئتكم المستقلة تدعي أن الإنتخاب حر ومتيسر ، فلا تقلقوا ، وأنهم واثقين من تمكينكم بالإنتخابات ومتمكنين رغم العزل والحجر والحظر ، تكاد تطير العقل وهو عندنا شوية !

- كورونا تحتجب خجلاً بالنهار بين المواطنين ، وهي زاهدة بالخروج إلا بليلٍ حتى مطالع الفجر ، لتعاود الاحتجاب من جديد !

- ارجوحة المدارس وعدم الحسم ، تريدون تعليم عن بعد ، ام بقاء الحيرة والترقب من الاهل والطلاب بين الشك واليقين !

 - لماذا تأخر الإستحقاق الدستوري؟ وهل لوضع وبائي ؟ وهل بالتفشي المجتمعي أصبح اكثر ملائمة ، هذا العرس الديمقراطي ؟ امرٌ غاية الصعوبة والفهم ، علنا نجد عن حكومتنا الجواب اليقين ! 

- يا حكومة الوطن الرشيدة ، هل قانون الدفاع بأوامركم العتية ، لا تنطبق الا على عمرو دون زيد ، وانتم أصحاب الولاية بالشؤون الداخلية والخارجية ؟

وهل في الدولة تنمر ، وصراعات خفية ؟ قرارتكم توحي لنا ، أمور نأمل أن لا تكون على حساب الرعية !

 ارشدونا ، هدانا وإياكم اللّٰه إلى الحق بقرارات تكون في الوطن على الرعية بالسوية !

الدكتور أحمد الشناق


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