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دولة الرئيس هل قراراتكم على الرعيه بالسويه
بقلم : الدكتور احمد الشناق
هل تناقض التصريحات فقط ، هي التي اربكت المشهد في البلاد يا دولة الرئيس ؟
وماذا عن قرارتكم ؟
- تريدون عرساً وطنياً بإنتخابات ، وتمنعون عرساً لعائلة !
- تريدون إنتخابات وطنية للملايين وتمنعون إنتخاب نقابة مهنية بالمئات !
- تفتحون الملاهي لمتاع دنيوي وتمنعون المساجد ليرفع فيها ذكر الله !
- تسمحون بإجتماعات عشائرية لفرز مرشح ، وتمنعون بيت عزاء لعشيرة لتخفيف مصاب اهل ميت !
- تاخذون قرار بحسم رواتب غلابى الموظفين بأمر دفاع ، ولا تأمرون بقانون دفاعكم ، تعين طبيب أو ممرضة لتنقذ حياة مريض .
- تروجون للتنافس بديوان خدمتكم لتحظى المحاسيب ، وأبناء الطفارى إلي الجحيم !
- ألوية ومناطق محظورة ، ومنازل معزولة ، واناسٌ في حجر مكين ، وهيئتكم المستقلة تدعي أن الإنتخاب حر ومتيسر ، فلا تقلقوا ، وأنهم واثقين من تمكينكم بالإنتخابات ومتمكنين رغم العزل والحجر والحظر ، تكاد تطير العقل وهو عندنا شوية !
- كورونا تحتجب خجلاً بالنهار بين المواطنين ، وهي زاهدة بالخروج إلا بليلٍ حتى مطالع الفجر ، لتعاود الاحتجاب من جديد !
- ارجوحة المدارس وعدم الحسم ، تريدون تعليم عن بعد ، ام بقاء الحيرة والترقب من الاهل والطلاب بين الشك واليقين !
- لماذا تأخر الإستحقاق الدستوري؟ وهل لوضع وبائي ؟ وهل بالتفشي المجتمعي أصبح اكثر ملائمة ، هذا العرس الديمقراطي ؟ امرٌ غاية الصعوبة والفهم ، علنا نجد عن حكومتنا الجواب اليقين !
- يا حكومة الوطن الرشيدة ، هل قانون الدفاع بأوامركم العتية ، لا تنطبق الا على عمرو دون زيد ، وانتم أصحاب الولاية بالشؤون الداخلية والخارجية ؟
وهل في الدولة تنمر ، وصراعات خفية ؟ قرارتكم توحي لنا ، أمور نأمل أن لا تكون على حساب الرعية !
ارشدونا ، هدانا وإياكم اللّٰه إلى الحق بقرارات تكون في الوطن على الرعية بالسوية !
الدكتور أحمد الشناق
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