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كل ينظر من زاويته
بقلم : الدكتور علي عودة الطراونة
لعلنا نستغرب تصرفات البعض حين يصدر حكما على شخص، أو على موقف، وفي الحقيقة أن حكمه من ذات الزاوية التي يرى من خلالها، فأصحاب المصالح الشخصية ينظرون من زاوية حكلي بحكلك بالمصطلح العام، و أما من ينتظرون زلات الآخرين ومن أرادوا الاصطياد بالماء العكر ينظرون من زاوية الحقد والحسد، وهناك من ينظر من زاوية الإحباط والاكتئاب، وهناك من ينظر من زاوية الأمل والتفاؤل.
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