الرئيسية | مقالات كل ينظر من زاويته

بقلم : الدكتور علي عودة الطراونة لعلنا نستغرب تصرفات البعض حين يصدر حكما على شخص، أو على موقف، وفي الحقيقة أن حكمه من ذات الزاوية التي يرى من خلالها، فأصحاب المصالح الشخصية ينظرون من زاوية حكلي بحكلك بالمصطلح العام، و أما من ينتظرون زلات الآخرين ومن أرادوا الاصطياد بالماء العكر ينظرون من زاوية الحقد والحسد، وهناك من ينظر من زاوية الإحباط والاكتئاب، وهناك من ينظر من زاوية الأمل والتفاؤل.

فتلك طبيعة البشرية رغم اختلافها إلا أن أهم زاوية يجب أن نلتقي عندها هي القيم الأخلاقية، فهي البوصلة الحقيقية لتصرفاتنا وتعاملاتنا وفي كل أمور حياتنا.

القيم الأخلاقية التي تربينا عليها، وتربى عليها آباءنا وأجدادنا، وهي الزاوية الحقيقية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وصف القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام: (وإنك لعلى خلق عظيم).

وهي غاية البعثة النبوية الشريفة كما أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق).

والاخلاق هي أساس بناء المجتمعات فكريا وسياسيا واقتصاديا، وهي التي تحدد مكانة الإنسان، من خلال تعاملاته وتصرفاته.

فأين نحن في هذا الزمان عن زاوية القيم الأخلاقية؟

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