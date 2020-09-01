ماذا بعد الرزاز؟ والأردن إلى أين؟

هل نكسر الأقلام ، في وطن الاستعصاء على كل رأي أو وجهة نظر ؟

وهل من ضرورة لأحبار الصحف ، بعد أن أصبحت عاجزة عن دفع الرواتب ، ولمن تكتب ؟

- هل من ضرورة لإعلام مرتبك ومرعوب ، ومفصّل لمقاس المسؤول ؟ وتصريحات دخلت مرحلة التضارب والتناقض ، حد الإستهزاء لدى وسائل التواصل ، وفقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها وسلطاتها ؟

- هل من ضرورة للأحزاب ، ودورها المهمش حد الإقصاء ، وليس لها نصيب إلا من قانون ، هو أقرب لمزاولة المهنة والديكور في الوطن

- وهل النقابات المهنية ، تمّ مأسسة آليات الحوار مع الدولة بمؤسساتها ، للإستفادة من خبراتها المهنية ، وهي بيت الخبرة والتخصصات العلمية والعقول الأردنية ؟

- هل يوجد دور لمؤسسات المجتمع المدني؟ وهل تمّ تنظيم الأدوار وتحديدها وعلاقتها بالدولة ، لتعمل وفق ما يحدده القانون لها من غايات وأهداف ، وصولا لدولة المجتمع المدني ، لشكل الدولة العصرية والحديثة ؟

- هل توجد نقابات عمالية منظمة وفاعلة ، لأكبر وأوسع الشرائح في البلاد ؟

- هل البرلمانات ، لا زالت تمثل الركن الأول في نظام الحكم في الدولة ، وأن الأمة مصدر للسلطات ؟ وهل يمارس دوره الحقيقي بالرقابة والتشريع ، وبإستقلالية وتوازن مع السلطة التنفيذية ؟ وهل جرى تنفيذ كتاب التكليف الملكي للحكومة الحالية بمراجعة قانون الإنتخاب ، ليأتي الآن ، إنتخابات بين حجر وعزل ، وهيئة مستقلة تعلن ، إنتخابات ب 2% من الشعب ! هل المراد إسقاط نصف الحكم بركنه الأول ؟

- هل الحكومات ، تأتي وتقدم خطط وآليات بمدد زمنية للتنفيذ ولكل وزارة بإختصاصها ، لتترجم كتب التكليف السامية لها ؟ ام تعيش رغم عن ذاتها بعجزها وفشلها ، لتذهب إلى تعديلات متكررة.، أقرب ما تكون لإجهاضات حمل الأنابيب ؟ وهل من المعقول بحكومة واحده يدخل 52 وزير في تشكيلتها ؟

- مجلس الأعيان الموقر ، هل لا زال يشكل وفق النص الدستوري بالمادة ( ٦٤ )

- والسؤال الأهم لدى الرأي العام ، وكل من يشتبك في العمل الوطني العام ، لماذا كتب التكليف الملكية ، والتي تحمل رؤى ثاقبة لتحديات الوطن الداخلية ، وتعبّر دوماً عن هموم وطموحات الأردنيين ، لماذا لا تجد آليات التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع ، وبما يلمسه المواطن ؟ وتتكرر التوجيهات الملكية لكل حكومة بتقديم الآليات وإيجاد الحلول لقضايا المواطنين !

- والتساؤل مطروح ، هل يبقى الشعب ، محكوماً بخط الإنتاج الذي يفرز مجالس نياببة ، حد فقدان الثقة الشعبية ؟ وما المصلحة الوطنية بذلك ؟

وهل تبقى التشكيلات الحكومية ، من ذات الصندوق بخط إنتاجه ، على حساب إيجاد الحلول والإنجاز ، ولينتظر الناس ، دخول فلان وخروج علان ، والأزمات تتراكم في الوطن بالإقتصاد والبطالة والمديونية وتصاعد خط الفقر لينال الغالبية من الشعب وتردي الخدمات وتبريرات حكومية لعجزها عن تقديم حلول إبداعية وغير تقليدية .

- ونتساءل ، متى تتحقق رؤى الملك بأوراق جلالته النقاشية ، وهي ماجناكارتا ملكية إصلاحية لدولة عصرية بمضامينها ؟

ومتى يتم ترجمة كتب تكليف الملك السامية ، بآليات ، وهي مضامين ملكية تعبّر عن هموم الأردنيين جميعاً، بمعطيات الواقع الذي يعيشه الوطن !

- رؤية الملك العالمية بتحولاته التاريخية ، ومعطيات نظامه الدولي الجديد ، هل انعكست على القوى السياسية والوطنية والحزبية الأردنية ، لتكون بوصلة للجميع ، وبما يعزز قوة الأردن ومنعته ودوره في إقليم مشحون بكل التقلبات ، والتداخلات الإقليمية والدولية ؟ نعم نسأل بمفهوم الدولة ، أين الخلل بعلاقة المجتمع مع الدولة ، ليعمل الجميع بإستراتيجية الدولة وبوصلتها ، وخلف رأس الدولة وفي خندق الدولة ؟ والأصل أن يكون إرتباط الجميع بالدولة ، وبما يعزز الولاء للدولة بمجتمع ينتمي إلى دولة ! وإلى متى مجتمع هذه الدولة ، يبقى خاضعاً ، لمزاج حكومات وأشخاص وزراء وعلى حساب الدولة ؟

المرحلة بتحدياتها الداخلية الصعبة ، وتحولات الإقليم والعالم وإنعكاساته على المنطقة ، والقضايا التي تحيط بالأردن بتداعياتها ، كل ذلك يضع الأردن في دائرة التحدي بالصمود ، ذلك الصمود الذي يتعزز بالعمل والإنجاز وإيجاد الحلول لتحدياتنا الداخلية ، والتي يلمسها كل مواطن على أرض الواقع ، وبالإلتفاف حول الدولة بسلطاتها ومؤسساتها .

ولكن هل يتعزز الصمود ، بذات خط الإنتاج لبرلمان ، والسحب من ذات الصندوق لحكومة ؟