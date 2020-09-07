الرئيسية | مقالات هل تملك الهيئة المستقلة للانتخابات حق التأجيل !!

بقلم : دكتور / نواف بني عطية لا مراء أن حق تأجيل الإنتخابات هي بيد جلالة الملك حصرًا ، وذلك بموجب المادة (34) من الدستور ، فالملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون ، ثم جاءت المادة (73) من الدستور لتؤكد بنص صريح ، أن الملك يؤجل إجراء الإنتخابات اذا كانت هناك ظروف قاهرة تستدعي تأجيلها واصبح اجراؤها أمر متعذر . والواقع أنه تم تأجيل الإنتخابات في سنوات سابقة لذات الأسباب .

وإذا ما طرحنا هذا السؤال دفعة واحدة ، وهو هل تملك الهيئة المستقلة تأجيل الإنتخابات ؟

نقول أن الهيئة المستقلة للانتخابات لا يغدو أن يكون دورها تنظيمي بحت ، تنظم العملية الانتخابية من عرض الجداول وتحديد موعد الانتخاب متابعة سير العملية الانتخابية ...

وتنص المادة 4-أ-2 من قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016على أنه " للمجلس أن يعين يومًا خاصًا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك" .

فهنا للمجلس ان يعين يومًا خاصًا للاقتراع في بعض الدوائر الانتخابية في غير اليوم المحدد للانتخاب ، فصلاحيتها تقتصر اذًا على " بعض الدوائر الإنتخابية " ولا تتجاوز الى كل دوائر المملكة الانتخابية ، لأنه لو منحت هذا الحق بكامله فهذا يعني حقها في تأجيل الانتخابات ، وهذا أمر تنبه له المشرع ، ثم ربط هذا الـتأجيل لبعض الدوائر في وجود ظروف طارئة استجدت يصعب معها اجراء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية كإنتشار الأمراض والأوبئة وليس وباء كورونا ببعيد !!

وبالرجوع الى قرار رقم (7) صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 14 / 5 /2018 لم أجد أي كلمة أو عبارة تفيد في حق الهيئة المستقلة في تأجيل الانتخابات حيث

تنص المادة (4) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 على ما يلي : المـــادة 4: أ‌ تتولـــى الهيئة :

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون ، إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجراء تلك الانتخابات ، على الهيئة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد ، وفـــي ضوء صراحة نص المادة 55 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 والمادة (30) من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2018 فإن قرار إجراء الانتخابات البلدية المحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيه يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب .

اما المـــــــادة (30) من قانون الانتخاب فقد أجاز للهيئة تمديد مدة الاقتراع في دائرة انتخابية لمدة لا تزيد عن ساعتين اذا تبين وجود ضرورة لذلك .

وعليه ، فإن الهيئة المستقلة تملك حق تأجيل الإنتخاب في دائرة انتخابية محددة لظروف قاهرة ، ولا تملك حق تأجيل الإنتخابات بشكل كامل ، ولم يحدد مدة التأجيل في بعض الدوائر وهو أمر تقديري يرجع لأصحاب القرار لتحقيق المصلحة العامة . ولضمان سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية ، والمحاولة قدر الامكان عن التأجيل مما يحمله من تبعات تؤثر وتربك العملية الانتخابية .



حفظ الله الأردن عزيزًا غاليًا ....



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