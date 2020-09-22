الدعسوقة والفساد

أم علي أو ما تسمى بالدعسوقة هي حشرة ضئيلة الحجم من أنواع الخنافس تتغذى على حشرات المن والحشرات القشرية لذلك هي مفيدة للمزارعين والأشجار . ويبدأ موسم التزاوج لتلك الدعسوقة في فصل الربيع لذلك تنتشر في هذا الفصل بكثرة وتتواجد أم علي في المزارع والحدائق كونها تعتمد في قوت يومها على الحشرات المتواجدة في الأشجار والنباتات.

لكن ما لفت انتباهي منذ ما يقارب العشر سنوات أن تواجد هذه الحشرة وانتشارها قل بشكل هائل خصوصا في فصلها المفضل "الربيع" وذلك لعدة أسباب منها أن الطقس تغير منذ تلك السنوات إلى الأن فأصبحنا نعيش أجواء إما حارة وإما باردة في معظم أوقات العام ولكن السبب الأهم بنظري أن الحالة الاقتصادية التي يمر بها الأردن مريرة ، فالزراعة في الأردن بلا شك بتدهور مستمر رغم بعض المحاولات بانعاشها من قبل الحكومة إلا أن وصولها لهذه المرحلة السيئة كان سببه وضع الزراعة داخل الدروج المغلقة بالشمع الأحمر من قبل الحكومات المتعاقبة .

وأيضا بسبب الغلاء المتزايد لأسعار الأراضي من جهة وعدم استثمار الأراضي الخالية من قبل المسؤولين من جهة أخرى في الزراعة وتحويل العديد من الأراضي الزراعية لأراضي سكنية وصناعية نظرا للتوسع البنياني الذي شهده الأردن خلال العشر سنوات الماضية.

ولا نخفي بأن من يمتهنون مهنة الزراعة قلوا وتضرروا بسبب إنعدام الدعم الحكومي لهم وغلاء أسعار فواتير المياه والكهرباء المؤسستين الوطنيتين التي تم بيعهما لجهات خارجية بهدف خصخصة المؤسسات الوطنية ضمن خطة إستراتيجية تم وضعها في بدايات الألفية الجديدة لمساعدة الأردن على النهوض اقتصاديا لكن ما حصل عكس ذلك تماما فالأردن يعاني اقتصاديا بسبب تلك الخصخصة والفساد الذي حصل خلال بيع تلك المؤسسات الوطنية ولا ننسى في حديثنا في هذه الخطة عن شركات تعتبر منجم وطني ضُيع من بين أيدينا بصفقة مشبوهة ومعروفة .

الفساد في الأردن هو الوباء الذي يجب علاجه من خلال قطع أعناق الفاسدين والمخربين في وطننا الحبيب وعليه فإنني لا ألوم ام علي الحشرة التي لم نعد نراها لا بالربيع ولا بالخريف وأكاد أن أجزم بأن هذه الدعسوقة العظيمة ذات فائدة قد لا يحظى بها وزراء الأردن وهم مجتمعون على مائدة .