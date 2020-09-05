ملف الاستغلال الذي تقوم به شركات الاتصالات... من المسؤول؟

‏شركة الاتصالات تخالف القانون في آخر انظمتها ، حيثُ تخفض سرعة الانترنت أو حجبها ؛ لتضييق على حريات الآخرين أثناء الوقفات أو الاعتصامات بناء على ، موقف أو أوامر وزير أو حكومة ؛ ورداً على سياسات شركات الاتصالات الأخيرة ، أطلق العديد من المواطنين حملة # طفي_ تلفونك 9_9 " والذي يقصد به أغلاق الهواتف يوم 9/9 من الساعة 9 الصبح للساعة 9 المسا وعدم استعماله " واشتكى العديد من المواطنين على ما تفعله شركة الأتصالات من قرار فصل الخط بعد يوم من انتهاء الأشتراك ، و طالب عدد كبير منهم بضمان تغطية وسرعة واحده وعدم تخفيضها أثناء المضاهرات وتمديد فتره فصل الخط واستقبال المكالمات وعدم تكرار استيفاء رسوم أو تبرعات من رصيد الأشتراك بدون موافقة العميل .

رد أحد الناشطين على تويتر وقال ؛ وجب الأشارة إلى الجهات ذات المسؤولية والتي قصرت في رقابتها على أعمال وخدمات شركات الاتصالات ، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لم تعد تحمي المواطن من توغل شركات الاتصالات ؛ لأننا أصبحنا ، لقمة سائغة في فم هذه الشركات وأصبحت من تتحكم بنا وللأسف .

والسؤال هُنا ، كيف تم بيع رخصة شركة أمنية لمايكل داغر ب 4 مليون ! شركتي فاست لينك وموبايلكم ؛ كانتا على استعداد دفع مبلغ 80 مليون دينار مقابل عدم منح رخصة اتصالات جديده والمفاوضات لم تنته لهذا الرقم وإنما كانت الحكومه قادرة على رفع سقف المفاوضات ل 120 مليون دينار حسب كلام وزير العمل الأسبق السيد امجد هزاع المجالي " خلال مقابلة تلفزيونية " . لطالما أن الحكومه استطاعت أن تحصل على هذا الرقم من خلال تلك المفاوضات ، فلماذا يتم منح السيد مايكل داغر رخصة اتصالات جديدة بقيمة 4 مليون .... ! حيث أن داغر قام ببيع الرخصة بعد ستة شهور من حصوله عليها ب 400 مليون دينار تقريباً ، فعلى اي اساس يمنح داغر رخصة اتصالات 4 مليون ، وقيمتها السوقيه وصلت إلى 400 مليون ... ! كيف يتم تجاهل الحكومه وعدم الرجوع إليها أثناء منح تلك الرخصة ! علماً أن الوزير المجالي أكد على عدم معرفة الحكومه بأمر ترخيص شركة أمنية .... ! استقرت إيرادات شركة زين عند مليون دولار ، بينما ارتفعت الارباح الصافية إلى 496 لتصل إلى نحو 77 مليون دولار بنسبة 5% ، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 221 مليون ، بنسبة نمو الاستهلاكات بلغت 1,4 % و‏أن وجدت جائزة لأسوء شركة أتصالات بالعالم ستحصل عليها شركة زين الأردن بجدارة لأبداعها في الخدمات السيئة .

ويبقى السؤال الذي يدور في اروقة الشارع الى متى هذه الشركات المتنفذة تنهب بلا رقيب ولا حسيب !!! نطالب الجهات النسؤولة بالتحرك تجاه هذا الملف ، ومن رأيي ‏يجب اعادة النظر بعقود شركات الاتصالات لأن هذه العقود مجحفة وعقود إذعان !!