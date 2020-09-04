الرئيسية | مقالات الشناق يكتب: إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أشقائنا العرب

بقلم : الدكتور أحمد الشناق تحية أردنية عربية ، لا أشرف ولا اعف منها ، وبعد .

- خياركم بإقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي ، وقراركم بالخروج عن مبادرة السلام العربية ، التي اشترطت قيام دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية ، قبل إقامة علاقات عربية مع الطرف الإسرائيلي ، هذا قراركم كدول ذات سيادة ، وشأن لحكم التاريخ .

- أيها الاشقاء وكما تعلمون ، أن القضية الفلسطينية للأردن والأردنيين قضية مصير ووجود ، بإتجاه حق الشعب العربي الفلسطيني الشقيق ، بإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران ، وبعاصتها القدس الشرقية.

وأن قيام الدولة الفلسطينية مصلحة أردنية عليا ، تتعلق بالأمن الوطني الأردني ، والمصالح الأردنية العليا ، بقضايا :

- اللاجئين والنازحين

- الحدود الدولية بين الأردن والضفة الغربية .

- القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالوصاية الهاشمية وشرعيتها التاريخية والدينية وتضحيات الأردنيين ، وكما جاء هذا الحق بإتفاقية وادي عربة ، ووثيقة مع القيادة الفلسطينية وكما ورد بإعلان واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي الاسبق كلنتون .

- ونؤكد لكم ، أن اتفاقية السلام

الأردنية - الإسرائيلية التي جاءت لإنهاء حالة حرب ، قامت على اساس قراري ٢٤٢ و ٣٣٨ للسلام العادل والشامل وحل كافة الجوانب المتعلقة بالقرارين .

- وعلى ضوء ما تقدم ، نطالب الأشقاء ، بإحترام ثوابتنا بمصالحنا الأردنية ، وعدم التدخل بها بعلاقاتكم مع الكيان الإسرائيلي ، فهي خطوط حمراء ومصيرية ووجودية للأردن والأردنيين، وغير خاضعة لأي إجتهاد من اي طرف كان ، عربي أو على مستوى دول في المنطقة والعالم ، وكما نحترم سيادة دولكم الموقرة . نؤمن على الدوام بأن أمن الاشقاء ، جزءاً من امننا القومي الأردني ، مع تأكيد ، أن الأمن القومي العربي ، هو ثابت من ثوابت الدولة الأردنية التاريخي .

- نؤكد ان الموقف من القضية الفلسطينية للأردن ، لا ينطلق من موقف سياسي ، إنها قضية ديمغرافيا وجغرافيا ، وعلاقة دم ومصير بتضحيات عبر قرنٍ من الصراع مع الحركة الصهيونية والإحتلال ، والجيوسياسية الأردنية ليست حافة تاريخ وجغرافيا مع فلسطين وشعبها .

- ونؤكد على قضية جوهرية ، أن قبول إسرائيل سياسياً في الشرق الاوسط الجديد ، لن يكون ، ولن يتحقق ومرفوض قبل قيام دولة فلسطينية ، وزوال الإحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة ، نعم ، دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية .

- إن دولة فلسطين ، هي بوابة عبور القبول باسرائيل ، وفق ما توافق واجمع عليه العرب بمبادرتهم للسلام ، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وأجمع عليها العرب .

- ونؤكد لجميع الاشقاء العرب ، بأنه ، لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة والعالم ، دون قيام دولة فلسطينية ، وأن القضية الفلسطينية والقدس بمقدساتها، هي قضية الأمة المركزية وبوصلة وحدتها وتضامنها . وأن السلام العادل والشامل ، هو السلام الذي تقبل به الشعوب وتدافع عنه ، وهو الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون الإقليمي الذي يحترم سيادة جميع الدول في المنطقة . - إن القضية الفلسطينية ، هي أولوية القضايا للأردن ، التي تتقدم على كافة ملفات المنطقة وقضاياها .

والله الموفق لما يحب ويرضى لأمتنا وشعوبها العزيزة .

#المملكةالأردنيةالهاشمية

دولة #الاماراتالعربيةالمتحدة

#فلسطين #القدس

#مبادرةالسلامالعربية

#أحمد_الشناق

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر