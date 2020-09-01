على طاولة جلالة الملك

منذ سنوات خلت تحدث جلالة الملك عن منظومة إصلاح سياسي أكاد أجزم ان كثيرا من المتنفذين والمنتفعين من تأخير عجلة الإصلاح شكلوا عائقا كبيرا أمام السير قدما للوصول إلى الحرية والعدالة والمساواة.

وأعتقد كذلك ان السلطة التنفيذيه ممثله بالحكومات المتعاقبه كانت ومازالت في واد وطروحات جلالة الملك في واد اخر فلم تلحق هذه الحكومات حتى بالاوراق النقاشيه ولا بكتب التكليف السامي.

نشهد هذه الأيام ايام الحراك الانتخابي بوادر للمال السياسي الأسود، تمارس من قبل أصحاب نفوذ هاجسهم الرئيس هو مصلحه انيه وبسط نفوذ في ظل هالة يحظى بها من هنا أو هناك هذا المتنفذ.

ستنتهي الانتخابات ويفز فيها من يفز وبعد ايام منها ستستمر مسيرة البطاله والفقر والجوع ويتباكى فيها الراقصون على جراحنا.

إن المال السياسي في هذه المرحلة يتصدر قائمة الفساد ولذا علينا جميعا من رأس الهرم الى أصغره ان نكسر ظهر الفساد مهما كان نوعه او مصدره تمويلا او تعيينا وسابقى اطرح ذلك مرار وتكرارا لعلي احظى بلقاء على طاولة الملك وضد كل من يستخدم المال السياسي الأسود في تعطيل حرية سقفها السماء.... فهل من يوصل هذه الرسالة الى جلالة الملك.... وهي خطوة من الف خطوة في محاربة الفساد الجاثم على صدورنا...

وللحديث بقيه......