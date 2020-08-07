إستذان من تهمة تعكير العلاقات

هل مسموح لنا ، أن نوجه رسالة إلى دولة شقيقة أو صديقة ؟

بخصوص القدس والمقدسات والشرعية بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ، وأنه لا زالت دماء شهدائنا ندية على أسوارها ؟

مؤكدا أننا حريصون على علاقات الأخوة مع جميع الأشقاء ، وعلاقات الأردن مع العالم بما يخدم المصالح الأردنية .

وبعيداً عن لغة وخطاب الإساءة ، وبخطاب العقل ، وكما نحرص على مصالح الآخرين ، آليس المطلوب من الآخرين ، المعاملة بالمثل وبحده الأدنى ، بأن يحرصوا على قضايانا المصيرية التي ترتبط بوجودنا وشرعيتنا التاريخية والدينية وتضحياتنا ، والأمن الوطني الأردني ومصالح الأردن العليا ؟

وعلى ضوء ما تقدم ، هل مسموح لنا في المملكة الأردنية الهاشمية ، أن نخاطب الآخرين ، أم يعتبر تعكير لصفو العلاقات ؟ وللأسف لقد تشابه الموقف علينا بألوانه ! مؤكدين لسنا من أهل السوء في القول ومخاطبة الآخر ، ولكننا نؤمن بقدسية قضيتنا ومصالح الأردن العليا بتبعات مجريات تطوراتها...

ونسأل هل لا زالت مبادرة السلام العربية قائمة ؟ وفق ما توافق واجمع عليه العرب ؟

من حق القوى السياسية الأردنية المنتمية لوطنها وقضاياه ، أن تهتدي بمواقفها بالقضايا الوطنية الأردنية ومصالح الدولة الأردنية العليا ، بمسؤولية وطنية ، ووفق رؤية الدولة الأردنية ، التي أصبحت تشتبك بضبابية ، ونأمل آلا تطول !

والشجاعة السياسية تقتضي من الدبلوماسية الأردنية مواجهة الاشقاء في دولة الإمارات حول مسألة القدس والمقدسات ، وما يشاع من إتفاقهم مع الطرف الإسرائيلي حول تنظيم الصلاة وحقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف .

#الأردن #القدس

#احمد_الشناق