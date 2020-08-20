الشراب يكتب: اشي يقهر ..!!!

امرت الحكومة ان يتم اقتطاع ٥٠٪؜ من موازنة مشاريع مجالس المحافظات وعرضتها على النواب ..

النواب : ما صدقوا فيها .. وافقوا بالاجماع على اقتطاع نصف موازنة المشاريع .. مشاريع موازنة المحافظات / اللامركزية ..

ثم قبل شهرين : وبناءاً على قرار رئاسة الوزراء تم تخفيض نصف النصف المتبقي ..

اجتمعنا مع المجلس التنفيذي : حتى نقوم بمناقلات من مشاريع وزارة الترببة ( وهي الاعلى لاهميتها ) نقلها الى قطاعات اخرى مثل الاشغال ، الزراعة ، المياه ، الشباب ، وخاصة ان مشاريع التربية مثل بناء المدارس والانشاء والاضافات .. تحتاج الى اجراءات ومبالغ كبيرة ( تم تخفيضها ) ولم تعد تكفي ، علماً ان بعضها جاهز للطرح..

كل اعضاء لواء عملوا ما تبقى من مبالغ هزيلة الى قطاعات اخرى ..

تفاجأ قبل اسبوعين . ان هناك عدم تخفيض من موازنة المبالغ المرصودة لمشاريع التعليم .. ورافضة وزارة الترببة اي مناقلة خارج قطاع التعليم وان تبقى المبالغ مرصودة للتعليم ومشاريعها .... وعدم تخفيض نصف النصف المتبقي ..

( اي ان المناقلات التي اجتمعنا عليها مع مدراء الترببة والتعليم .. قبل شهرين ) لم تنفذ ..

اتصلت مع بعض رئيس المجلس وبعض الاعضاء وعقدنا اجتماع مع امين عام وزاوة الترببة والتعليم ( للادارة والشؤون المالية ) الدكتورة نجوى قبيلات ..

طرحنا الموضوع انه لماذا تم عمل مناقلات أصلاً بعد ما صدر تخفيض الموازنة .. ولم تخفض ؟ ولماذا لم تنفذ المناقلات أصلاً ؟ او لماذا لم تنفذ مشاريع الترببة بما انها ما زالت المبالغ لديكم ؟ . ولماذا لم يتم تنفيذ المشاريع بما ان الموازنات لم تخفض ويمنع اخراجها او مناقلاتها الى قطاعات اخرى .. ؟

ونحن في خضم المناقشة الحادة مع عطوفة الامين العام وموظفي الوزراة التي دعتهم للحضور والاستفسار ..

دخل احد النواب ..معه شخص ..

ولحسن الحظ انه من اعضاء اللجنة المالية .. في مجلس النواب ..

حيث وجهنا السوال له : كيف توافقوا كمجلس على تخفيض موارنة المحافظات .. وانتم تعلمون ان هذه الموازنات مربوطة في مشاريع خدمية بحتة المواطنبن وضعت حسب اولويات؟

كان الجواب : ان الوطن بحاجة الى وقفة في ظل الظروف الحالية !!!!

وكانه يقول ان ايقاف مشاريع المواطنبن من مدارس ومياه وصحة وايصال كهرباء خارج التنظيم ودعم زراعي هو ليس وقفة مع الوطن في ظل هذه الظروف ....وهي مشاريع خدمية بامتياز !!!!! مبالغها مرصودة في موازنة عامة وموزعة على المشاريع من شمال اللمملكة الى جنوبها وفي اركانها ..كافة ..