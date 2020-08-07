 وطنا نيوز -في ظل تجدد جائحة كورونا .. هل ستنجح وزارة التربية والتعليم في التعامل مع تجدد الازمة
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في ظل تجدد جائحة كورونا .. هل ستنجح وزارة التربية والتعليم في التعامل مع تجدد الازمة
التاريخ : 28-08-2020 10:42:41 المشاهدات: 2342

بقلم : مي عمر الدبايبة

فالناظر للقرارت الحكومية .. يعلم حجم التخبط الذي يطال كافة القطاعات ولكن ماذا عن قطاع التعليم

فهل كُتب للتعليم الإلكتروني النجاح ام الفشل؟!

وهل ارتفاع المعدلات في الثانوية العامة كان دليلاً على نجاحه ام هو مجرد وسيلة لأضعاف دور المعلم وتهميشه؟!

ولكن دعونا نترقب نتائج امتحان الكفاءة الجامعية لطلبة الحاصلين على معدل مئة تحديداً... وعندها يتضح الخيط الأبيض من الأسود
وأود أن أُشير هُنا إلى ضرورة قراءة التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني والذي أشار بدوره إلى ضرورة دراسة الأسباب وراء الزيادة غير المبررة في هذه المعدلات وخصوصاً أن العملية التربوية لم تشهد اي تطور ملحوظ منذ مدة... بإستثناء بعض التغيرات الطفيفة في آليات التصحيح وطبيعة الامتحانات.

ولكن لنضع النتائج جانباً👇
فماذا عن عودة المدارس في ظل تجدد الازمة
فدعوني هنا اطرح سؤال واحداً
هل مدارسنا الحكومية وحتى الخاصة منها مؤهلة لاخد الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى كما هو الحال في الصين واليابان؟!
فأذا كانت فعلاً كذلك... فماذا عن خبرة المعلمين ووعي الطلبة؟!
فلا اقول الا ان عودة المدارس في ظل هذه الازمة ما هي مجازة خطيرة ستعود بنتائج وخيمة لا تُحمد عُقباها
فلنستيقظ قبل فوات الأوان.


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