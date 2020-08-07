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في ظل تجدد جائحة كورونا .. هل ستنجح وزارة التربية والتعليم في التعامل مع تجدد الازمة
بقلم : مي عمر الدبايبة
فالناظر للقرارت الحكومية .. يعلم حجم التخبط الذي يطال كافة القطاعات ولكن ماذا عن قطاع التعليم
فهل كُتب للتعليم الإلكتروني النجاح ام الفشل؟!
وهل ارتفاع المعدلات في الثانوية العامة كان دليلاً على نجاحه ام هو مجرد وسيلة لأضعاف دور المعلم وتهميشه؟!
ولكن دعونا نترقب نتائج امتحان الكفاءة الجامعية لطلبة الحاصلين على معدل مئة تحديداً... وعندها يتضح الخيط الأبيض من الأسود
ولكن لنضع النتائج جانباً👇
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