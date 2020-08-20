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الشناق يطرح تساؤلات عميقة حول ما يجري في الاردن
بقلم : الدكتور احمد الشناق
ماذا يجري في الأردن ؟ وأين
الدولة ؟
وهل هي إنتخابات بمن حضر ؟
وهل هو مخطط لفقدان الثقة بِ البرلمان قبل إنتخابه ؟
وهل المراد إسقاط الركن الأول من نظام الحكم
" النيابي الملكي الوراثي" ؟
وأين عقل الدولة السياسي ؟
وإلى متى هذا التخبط في الدولة بحكومتها وهيئتها المستقلة ؟
- الوضع القائم بالسياسة الإنتظارية لحسم الإنتخابات بين الإجراء أو التأخير للحالة والوضع الوبائي بموجته المتصاعدة ، نطرح السؤال الآتي :
من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب ، واوجب عليهم القانون الاستقالة قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للإقتراع . ماذا يفعلون ؟
المادة 11 من قانون الإنتخاب تنص :
على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا ان يستقيل قبل ستين يوما من الموعد المحدد للاقتراع :
1 - الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة .
2- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية
3- أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفو الأمانة
4- رؤوساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية واعضائها وموظفوها
- ماذا يجري في #الأردن ؟
وهل فعلا المطلوب فقط نسبة 2% من الشعب للإنتخابات ؟
وهل المطلوب ان يكون الشعب بمطالبه في مسيرات ومظاهرات الشوارع مستقبلاً ؟
وما هذا المخطط الخبيث لعلاقة شعب يفقد الثقة مسبقاً مع سلطة تمثله ؟
- هل النظام النيابي أصبح جمعية خيرية لتمثيل الشعب في البلاد ؟
ام مجلس قروي كمصدر للسلطات ؟
- وما هذا العبث بالدولة وأركان الحكم فيها ؟ وما هذا العبث بالدستور وأحكامة ؟
ونسأل ، هل مستقبل النظام النيابي مرهون بإجتهاد الأشخاص ؟ وتصريحات لا تحترم الشعب وارادته الحرة في إنتخاب برلمانه بوضع وبائي وقانون دفاع قد يكون قيداً لحريته بين حظر وعزل وحجر ؟ وماذا يمنع تفعيل المادة ٦٨ بند ٢ من الدستور بالتأخير ؟
من يحمي أحكام #الدستور ويحفظ أركان حكمه وسلطاته ؟
#المملكة_الأردنية_الهاشمية
#انتخابات_البرلمان
#أحمد_الشناق
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