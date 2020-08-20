الشناق يطرح تساؤلات عميقة حول ما يجري في الاردن

ماذا يجري في الأردن ؟ وأين

الدولة ؟

وهل هي إنتخابات بمن حضر ؟

وهل هو مخطط لفقدان الثقة بِ البرلمان قبل إنتخابه ؟

وهل المراد إسقاط الركن الأول من نظام الحكم

" النيابي الملكي الوراثي" ؟

وأين عقل الدولة السياسي ؟

وإلى متى هذا التخبط في الدولة بحكومتها وهيئتها المستقلة ؟

- الوضع القائم بالسياسة الإنتظارية لحسم الإنتخابات بين الإجراء أو التأخير للحالة والوضع الوبائي بموجته المتصاعدة ، نطرح السؤال الآتي :

من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب ، واوجب عليهم القانون الاستقالة قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للإقتراع . ماذا يفعلون ؟

المادة 11 من قانون الإنتخاب تنص :

على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا ان يستقيل قبل ستين يوما من الموعد المحدد للاقتراع :

1 - الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة .

2- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية

3- أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفو الأمانة

4- رؤوساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية واعضائها وموظفوها

- ماذا يجري في #الأردن ؟

وهل فعلا المطلوب فقط نسبة 2% من الشعب للإنتخابات ؟

وهل المطلوب ان يكون الشعب بمطالبه في مسيرات ومظاهرات الشوارع مستقبلاً ؟

وما هذا المخطط الخبيث لعلاقة شعب يفقد الثقة مسبقاً مع سلطة تمثله ؟

- هل النظام النيابي أصبح جمعية خيرية لتمثيل الشعب في البلاد ؟

ام مجلس قروي كمصدر للسلطات ؟

- وما هذا العبث بالدولة وأركان الحكم فيها ؟ وما هذا العبث بالدستور وأحكامة ؟

ونسأل ، هل مستقبل النظام النيابي مرهون بإجتهاد الأشخاص ؟ وتصريحات لا تحترم الشعب وارادته الحرة في إنتخاب برلمانه بوضع وبائي وقانون دفاع قد يكون قيداً لحريته بين حظر وعزل وحجر ؟ وماذا يمنع تفعيل المادة ٦٨ بند ٢ من الدستور بالتأخير ؟

من يحمي أحكام #الدستور ويحفظ أركان حكمه وسلطاته ؟

#المملكة_الأردنية_الهاشمية

#انتخابات_البرلمان

#أحمد_الشناق