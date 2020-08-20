الأفكار لا تسجن ولا تعتقل ولا تموت....!!

تنص المادة 15 من الدستور الأردني على : ان الدولة تكفل حرية الرأي ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير ، وتكفل أيضاً حرية البحث العلمي والابداع الفني والثقافي بما لا يخالف النظام العام .

في عام ٢٠٢٠ لا زالت بعض الأنظمة العربية تجبرنا على المطالبة بأبسط الحقوق الإنسانية التي لابُد من أن تتوافر في انظمتنا العربية ، ورسم الكاريكاتير من قواعد حرية التعبير ، و حرية التعبير التي تسمح بانتقاد الجميع ، ‏ما فعله الفنان ‎عماد حجاج ليس مجرد رسم بل حقيقة واقع التطبيع في حالنا اليوم ، تتعالى الأصوات لمناصرة الكاريكاتير عماد حجاج الذي يمثل ؛ شريحة كبيرة من رأي الشارع ، وها هو اليوم أمام المدعي العام على خلفية رسم كاريكاتير إظهار الحق والحقيقة ، الكاريكاتير الذي أغضبهم وازعجهم ويعتبرونه ساخر " بنظرهم " سيرسم بماء الذهب في عقول كل مواطن حر .

_ يُعتقل أبناء وطننا بتهم الإساءة لحكومات الدول الأخرى ، بينما مواطنين الدول الأخرى يسيؤون لأمرائنا ولا حياة لمن تنادي ، وتوقيفة لا ينسجم مع حرية النشر والتعبير ونص المادة 15 في الدستور الأردني ، غياهب السجون لن تثني الأحرار عن قناعاتهم الساميه التي تسود التطبيع ، لا للتطبيع متضامنه مع صاحب القلم الحر الفنان عماد حجاج ويستحق الحرية .

لم يعد التطبيع جريمة بل اصبح انتقاد والتطبيع بشكل فنّي جريمة يُحاسب عليها القانون بحجة المصلحة العامة ، وها نحن اليوم نرفض تقييد الحريات والراي ؛ التعبير عن واقع عربي ليس جريمة ، ولكن الجريمه هو ما يتم اخفاءه تحت شعار " المصلحة العامة " ، نقف اليوم كلنا ضد التطبيع ، ورفض التطبيع يسري في دماء كل عربي حر قلبة على وطنة ومصلحة الشعب الفلسطيني المُحتل

ونحن ك طلاب صحافة وأعلاميون في المستقبل القريب نقف لإنصاف ومناصرة ما يفعله صاحبُ قلمٍ حُرٍّ و ريشةٍ حُرّة مثل الفنان عماد حجاج ، جنباً إلى جنب ، وإنّ زكاةَ أقلامنا وأفكارنا ؛ هي تعريةُ الخونةِ والعملاء ، مع بصقةٍ في وجه الطاغيةِ كائناً من كان ، وفي أيّ بلدٍ كان .

إن صرختَ بكُلِّ قواك ، وردَّ عليك الصدى ؛ (( مَنْ هناك .... ؟ )) فقل للهويّة : شكراً !!!!

لم يكن عبثا يا حجاج ان تكرمك جامعة لندن كأفضل 50 شخصيةً مؤثرة في الاردن ، نتضامن معه ، ونطالب بالإفراج عنه ، الحرية لعماد حجاج .