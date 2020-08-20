تحديات العالم الكهرومغناطيسي النووي متعدد الأقطاب

العالم السياسي والصراعات الذي تدور كوابيسه حول عالم النيران والإرهاب قادر على إلحاق ضرر كارثي. لأن التطورات بين الدول المسلحة نووياً لا تتكشف بمعزل عن السياق السياسي الدولي الأكبر الذي تشكل جزءاً منه، إذ أن التفاعل بينهم هو بمثابة الطريقة المعقدة التي تؤدي بها للتحولات في الإطار السياسي الدولي إلى تغيير وتعقيد المواقف والعلاقات النووية بين الدول الحائزة للأسلحة النووية. أما المهمة الأصعب، فهو تجميع المتاهة النووية من خلال دمج الأجزاء (أي تطور المنافسات النووية الثنائية والثلاثية المحتملة، والاختراقات التكنولوجية، والمفاهيم المتغيرة لما يشكل الردع النووي والاستقرار الاستراتيجي).

قال ألبرت أينشتاين، العالم الألماني في الفيزياء النظرية: "لا أعرف ما هي الأسلحة التي ستخاض بها الحرب العالمية الثالثة، ولكن الحرب العالمية الرابعة سوف تكون بالعصي والحجارة".

إن الحرب العالمية الثالثة إذ شُنت ربما ستكون بأسلحة نووية من شأنها أن تدمر الحضارة فعلياً. حيث تصاعدت التوترات بين كوريا الشمالية الحائزة على الأسلحة النووية والإدارة الأمريكية المتشددة. ومع ذوبان البيئة الدولية إلى مجموعات من السلطة فإنها تدور حول صعود الصين وغيرهما من القوى الإقليمية، وأيضاً تقتحم مخاطر جديدة وغير مألوفة مثل:

- العالم الإسلامي في حالة حرب.

- الإرهاب الذي له امتداد عالمي.

- الصراعات الوشيكة حول الغذاء والماء وتغير المناخ. ومع انهيار الأنماط السياسية القديمة. هل سيكون هذا الاضطراب هو اضطراب سلسلة لا تنتهي من الصراعات الإقليمية؟ أم فاعل مارق، ربما حكومة، التي تشعل حريقاً نووياً؟ أو ربما مزيج من كل منهم، أو حتى قوات غير متوقعة؟

لكن في الواقع، تعمل القوى العظمى نحو أفضل الأسلحة الممكنة ذات القدرات المدمرة، وفي هذا الصدد، كان آينشتاين يفترض أن الحرب بعد ذلك ستعود إلى العصر الحجري.

في عام 1962، فجرت الحكومة الأمريكية رأسًا نوويًا فوق جزيرة جونستون المرجانية، هاواي، في عملية أطلق عليها اسم "ستارفيش برايم". لم يتوقع أحد أن يؤثر الاختبار على هاواي، لأنها كانت على بعد 1400 كم. ولكنها أنتجت انفجارا مفاجئا من إشعاع النبض الكهرومغناطيسي، وهو حقل طاقة مكثف يمكن أن يثقل على الفور ويتلف الدوائر الكهربائية من الكمبيوتر إلى الشبكات الإلكترونية لمئات الكيلومترات. مما أدى إلى تحول السماء باللون الأحمر. كان هناك انقطاع في الراديو والهواتف في هاواي وكاليفورنيا وألاسكا. وكانت القنبلة أكبر بحوالي 100 مرة من القنبلة التي أُلقيت على ناغازاكي، ولكنها لم تكن لها آثار ضارة فورية على البشر لأنها لم تكن عملا من أعمال الحرب النووية.

وتشير التقارير الصادرة عن دائرة الابحاث بالكونجرس الأمريكي أن الهجوم النووي "EMP" من الممكن ان يعمل على انهيار الشبكة الكهربائية بأكملها ويعطل بشكل مباشر أنظمة النقل والصناعة والتصنيع والملاحة بالأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات والحواسيب والبنوك وأنظمة البنية الاساسية للأغذية والمياه. وبناء على ذلك فإنها آثار مدمرة طويلة الأجل على الهيكل الاقتصادي للبلد. ولا يمكن لأي تهديد آخر أن يسبب مثل هذا الضرر الواسع النطاق والعميق لجميع الهياكل الأساسية الحيوية مثل هجوم نووي من النوع الكهرومغناطيسي.

الهدف الرئيسي والأساسي من هذه الصراعات من قبل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وروسيا والصين وغيرها من القوة الإقليمية، التي تعمل بنشاط على تطوير أسلحة EMP. هو السيطرة على رأس الهرم الأحادي القطبي للعالم وعدم تعدد الأقطاب حتى تبقى صاحبة النفوذ والقوة.

لكن هل يمكن أن يكون عالم متعدد الأقطاب أكثر استقرارا وازدهارا وأمنا ولا يشكل تهديدا، وفرصة لعصر جديد من الازدهار وتقديم حلول عقلانية وبناءة؟.