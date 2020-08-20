ليس ادباً... .. بل سياسه

"شهادة جامعية وأربعة كتب ومئات المقالات، ومازلت أخطئ في القراءة، تكتبين لي صباح الخير وأقرؤها أحبك ". جملة قصيرة كتبها الروائي السوري إسلام أبو شكير من اجمل ما يمكن ان يبدعه كاتب او روائي ولكنها تنسب في اغلب الاحايين، دون تحقيق، للغائب الحاضر محمود درويش. ربما لروعة الوصف وجماليته ولا اقصد هنا باي شكل من الاشكال افتقار نصوص صاحب "القنفذ" و "زجاج مطحون" للروعة او الجمالية. بل على العكس ففيما ارى فهذا الرائع، الكاتب "نكاية بالموت"، والحريص في نصوصه ،قصرت ام طالت، على الالتفات لجمالية الحياة في اصغر تفاصيلها المؤلمة.

استهل مقالتي بالعبارة اعلاه لاصل الى فكرة اساسية ان اغلب مواقفنا هي نتاج قناعات مترسخة و كثير من مواقفنا تم اتخاذها مسبقا. هذا تلخيص لواقع النفس البشرية التي لا ترى الا بعين المحب او الكاره، المؤيد او المعارض. قلة قليلة هي الفرقة الناجية من فخ الاحكام المسبقة الى حد ما. فما نتبناه من اراء انما هو نتاج التأثر بخبرة تراكمية كونها الفرد او العموم وليس احاطة شاملة او رأيا مستقلا لموقف راهن. فعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا كما وصف الشافعي.

من اراد انتقاد اجراءات حكومية في ازمة معينة، سيرى فيها فشلا حتى قبل الاعلان عنها. ونفس الشيء ينطبق على من اراد للمسؤول مدحا وحمدا وتسبيحا لحكمة وبعد نظر متخذ القرار حتى قبل اتخاذه. تتعمق هذه الازمة في مجتمعات دأبت على محاربة التفكير المنطقي المتزن والفلسفة و ناصبتها العداء لضرورات مرحلة ومتطلباتها؛ لكن هذه المرحلة طالت للاسف قرونا طويلة. وهذه القرون الطويلة ساهمت للاسف في تشكيل رأي عام سلبي نتيجة لتلاحق التجارب الفاشلة وتتاليها.

على المستوى المحلي تواجه حكومة الدكتور الرزاز حاليا مأزقا مركبا وتتحمل نتيجة اخطاء و عثرات سنوات طويلة، انتجت قطيعة وغياب للثقة بين المسؤول والمواطن وخلقت سخطا و مناخا سلبيا يحكم العلاقة بينهما. فرغم نجاح عز نظيره في مواجهة ازمة الكرونا الحالية، فان المواطن عاجز عن التصديق بان المسؤولين قاموا بما يجب. فعين (او عيون) السخط لا تنفك تبحث عن مساوىء موجودة احيانا وغير واقعية احيانا اخرى.

وبالمناسبة لا اتحدث هنا عن المزايدات الشعبوية التي يدرك مطلقوها قبل غيرهم عدم واقعيتها او جدواها، لكنها تخدم غرض الانتشار و (اللايكات) لوجود جمهور واسع لديه الاستعداد لقبولها. لا اتحدث عن ذلك، اتحدث عن انعدام مستوى القبول الشعبي باي قرار او قانون او تصريح، حتى غدا من الممكن ان يقول الوزير للمواطن "احبك" ويسمعها المواطن "اريد افقارك". تماما بنفس طريقة اسلام ابو شكير مع من يحب ولكن بالاتجاه المعاكس. فتاريخ طويل من التجارب التي عاشها المواطن، من وزراء لم يشعر بانه اختارهم ونوابا لم يشعر انه اوصلهم، رسخت عنده قناعة بان اساس وصول المسؤول لموقعه ليس اهليته لذلك حتى مع وجود نماذج لرجال دولة على مستوى عال. ولدينا الان نموذج لفريق وزاري تعامل في المجمل مع ازمة غير مسبوقة بامتياز، توكده النتائج، لكنه مع ذلك قيل فيه ما لم يقله مالك في الخمر. لا يمكن باي حال من الاحوال الادعاء بان الاجراءات كانت سليمة وبالعلامة الكاملة، فهي في النهاية اجتهاد بشري يحتمل الخطأ تماما كما يحتمل الصواب، ويحمل بعض الثغرات والهنات. الدرس الاقسى والاهم الذي يجب ان ندركه ونستوعبه هو اهمية بناء الثقة بين المسؤول والمواطن وان ذلك هو الاساس في بناء الوطن.